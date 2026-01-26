この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】恐怖で足の震えが止まらず…海上自衛官75歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。元海上自衛隊のヘリコプターパイロットだったという75歳の男性が、年金額や壮絶な現役時代の経験について語った。



男性は現在75歳で、60歳から年金を受給し、65歳で無職になったという。年金生活について「別に困ることはない」と語り、金銭的な不自由はない様子。日々の過ごし方については、散歩がてら毎日図書館へ行き、新聞を読むのが日課だと明かした。



65歳までの仕事について尋ねられると、55歳までは公務員だったと回答。詳しく聞くと、海上自衛隊の航空部隊でヘリコプターのパイロットをしていたという驚きの経歴が明らかになった。55歳が定年だったため退職し、その後はサービス会社で勤務していたとのこと。パイロットを目指したきっかけは、実家の近くに航空自衛隊があったことと、「船にも乗りたい」という思いから海上自衛隊を選んだと語った。



現役時代には危険な経験もあったという。男性は「1回だけ墜落した」と、整備ミスが原因で厚木基地で墜落事故に遭ったことを告白。幸いにも着陸間際の事故だったため大事には至らなかったが、「しばらくは飛んでも足が震えた」と当時の恐怖を振り返った。年金額は共済年金や厚生年金などを合わせて年間約300万円とのこと。危険を伴う仕事だったこともあり、手当が手厚かったことを示唆した。



最後に、年下世代へのメッセージとして「やっぱり『夢』やろうな」「仕事イコール趣味が一番良い」と、自身の経験を基に好きなことを仕事にする素晴らしさを語った。夢を叶え、壮絶な経験も乗り越えてきた男性の言葉には、確かな重みが感じられた。