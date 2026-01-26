この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「正直、必然のような気がする」元テレビ局員が断言する警察不祥事多発の根本原因

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルに「気に入らない人間は誰でも摘発？権力の中枢すら支配する『警察』の恐怖」と題した動画を公開。近年増加する警察の不祥事について、その数が過去最多級である事実を突きつけ、組織が抱える構造的な問題に鋭く切り込んだ。



動画の冒頭で下矢氏は、2025年上半期の警察の不祥事検挙数が「この12年間で1番多かった」というデータを提示。「印象じゃなくて事実なんです」「俺は怒ってる」と強い口調で語り、この問題の根深さを指摘した。不祥事の増加は個人の問題ではなく、「正直必然のような気がする」と、組織の構造に原因があると断言する。



具体的な事例として、捜査情報の漏洩や反社会勢力との金銭授受、さらには「組織的な捏造」と内部告発された大川原化工機事件などを列挙。特に大川原化工機事件では、不当に逮捕された企業の役員が勾留中に亡くなる悲劇も起きており、警察権力の暴走に警鐘を鳴らした。下矢氏は、こうした問題が起きる背景には、警察が「誰も批判できない組織」になっていることがあると分析。メディアは情報提供を受ける立場から、政治家は摘発を恐れて警察を批判しにくい構造が存在すると解説した。



警察官の不正を内部で調査する「監察」制度についても、身内による調査の限界を指摘。「怖いから批判されない組織は腐敗するし、裸の王様になる」と述べ、自浄作用が働きにくい現状を問題視。権力が一極集中し、外部からのチェックが機能しづらい警察組織のあり方に、強い懸念を示し動画を締めくくった。



