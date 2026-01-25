¥¸¥§¥·ー±é¤¸¤ëÎç¼£¤¬¶µÃÄ´´Éô¤ÈÀÜ¶á¡ª¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡ÙÂè3ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¡õÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¡õÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè3ÏÃ¡Ú´íµ¡¡Û¤Ç¤ÏÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸
ËÜºî¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ºÌ³´±¤ÎÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢Éã¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
1·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¡Ú´íµ¡¡Û¤Ç¤Ï¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¹´Î±Ãæ¤Î»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¡ÊËÙÆâ·ò¡Ë¤¬¡¢»ñºàÁÒ¸Ë¤Ç¤³¤º¤¨¤é¤ò¿Í¼Á¤ËÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤ÏÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë¹õ¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¶µÃÄ¡Ø²ö¤Î¸÷¡Ù¤¬Ã¦¹ö·×²è¤Î°ìÉô¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ëÃç´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ºÌ³´±¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î·ºÌ³´±¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÎç¼£¤Ï¡Ø²ö¤Î¸÷¡Ù¤Î´´Éô¤Ç»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤Ë¡Ö¤ï¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¢£Âè4ÏÃ¡ÚÎÞ¡Û¤Ç¤Ï¤³¤º¤¨¤ËÆâÄÌ¼Ô¤Îµ¿¤¤¤¬
2·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤³¤º¤¨¤¬Ã¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤Î¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î·ºÌ³´±¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î·ºÌ³´±¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤º¤¨¤ÏÀäÂÐÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£TVer ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ø-¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý-¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ
Âè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Ï¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£²Ã¤¨¤ÆTVer ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ø-¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý-¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£½÷·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¶Ð¤á¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ö¾ð¤òÊú¤¨°Û¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿9¿Í¤¬¡¢¡Ö¼ýÍÆ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿½Ö´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù
Ëè½µÆüÍËÆü 22:30～23:25
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¡¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃÎ±Ñ¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡Èøºì¿¿²Ö¡¡ÇðÌÚÍª¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë ÂôÂ¼Îè¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë ¡¦
¿·Ç¼¿µÌé¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡±ó»³½ÓÌé ¡¦ µ×ÊÝÅÄÍªÍè¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡ËËïÌÚÎèÌï¡¡¥«¥ë¥Þ¡¡¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¡¡À±ÇµÌ´Æà¡¡±ÛÂ¼Í§°ì¡¡³á¸¶³ð½í
/ ÂçÀ¡¸Ìé¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡»³²¼ÍÆè½»Þ¡¡»³ÅÄÌÀ¶¿¡¡±§³á¹ä»Î¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/