³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡Ö¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¡×¸µÎø¿Í¤ËÉÔËþ´é¡Ö¤³¤¤¤Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¹â¤¤¤Ê¡×
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆóîÆ£µþ»Ò¡¢³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤ÏºòÇ¯ÇË¶É¤·¤¿Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤ÎÆâ¼Â¤òË½Ïª¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ§¼±¤ËÂ¿¾¯¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥ï¥¯¥é¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¤Î¸µ¥«¥ì¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔËþ¡Ä¡©
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¸µ¥«¥ì¤È¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
ÊÌ¤ìÏÃ¤ËºÝ¤·¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¡Ö·ëº§¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÖËèÆü°û¤ßÊâ¤¤¤ÆËèÄ«ÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤À¤è¤Ê¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤ÈÆâ¿´¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µ¥«¥ì¤Ï¡Ö¤¹¤Þ¤ó¡£ËèÄ«°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¡Ê¸¶°ø¤Ï¡Ë40¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï1¸Ä¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢ÊÌ¤ì¤ë¤«¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÊÌ¤ì¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤â¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¹â¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¼«Ê¬¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿óîÆ£¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¡©¡×¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë³ÎÇ§¡£¤¹¤ë¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£