Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×(NHK)¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
±ÊÏ½3¡Ê1560¡ËÇ¯5·î19Æü¡¢½Ù²Ï¡ÊÀÅ²¬¸©ÅìÉô¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¼þÊÕ¡Ë¤Î¼é¸îÂçÌ¾¡¦º£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤¬¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î·³Àª¤Ë¤è¤Ã¤Æ²³¶¹´Ö(¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ)¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÍ¾¾Ä®²³¶¹´Ö¡£°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô±ÉÄ®¤ÎÆóÀâ¤¬¤¢¤ë¡Ë¤ÇÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
µÁ¸µ¤ÏÂç·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¿¥ÅÄ·³¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢300¿Í¤¯¤é¤¤¤Î´úËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²³¶¹´Ö¤ÇµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¿®Ä¹¤Î½±·â¤ËÁø¤¤¡¢Æ¤¤Á»à¤ò¿ë¤²¤¿¡£º£Àî·³¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉð¾¤¬Æ¤¤Á»à¤Ë¤·¤¿¡£2017Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Ç¤Ïº£Àî·³¤Ë½¾·³¤·¤Æ¤¤¤¿°æ°Ë²È¡ÊËëËö¤ÎÂçÏ·¡¦°æ°ËÄ¾É«¤ò½Ð¤·¤¿¡Ë¤ÎÅö¼ç¤é¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç½Ìò¼Ô¡¦ÌîÂ¼èßºØ¤¬µÁ¸µ¤ò±é¤¸¤¿2023Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï°Ê¹ß¡¢Éð²È¤ÎÌ¾Ìç¡¦º£Àî²È¤ÏË×Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¼¼Ä®¾·³²È¤Î»ÒÂ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÎÄ¾¸å¡¢µÁ¸µ¤Î»Ò¡¦º£Àî»á¿¿(¤¦¤¸¤¶¤Í)¤ÏÈøÄ¥¤Ë½Ð¿Ø¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢µÁ¸µ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²È¿ÃÅù¤Ë½êÎÎ¤ò°ÂÅÈ¤¹¤ë¡ÖÂåÂØ¤ï¤ê°ÂÅÈ¡×À¯Ì³¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¡¦¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Èø·Ê¸×¡Ê¾å¿ù¸¬¿®¡Ë¿¯¹¶¤Ø¤Î±ç·³ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Ë¼ê´Ö¼è¤é¤ì¤¿¡Ê¹õÅÄ´ð¼ùÃø¡ØÆÁÀî²È¹¯¤Èº£Àî»á¿¿¡Ù¡Ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°²Ï¤ÎÆÁÀî²È¹¯¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÆ±ÌÁ¤òÁÈ¤ó¤Çº£Àî²È¤«¤éÆÈÎ©¡Ê»°½£ºøÍð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ó¹¾°ú´Ö¾ë¡Ê¤Î¤Á¤ÎÉÍ¾¾¾ë¡Ë¤ÎÈÓÈøÏ¢Î¶(¤¤¤Î¤ª¤Ä¤é¤¿¤Ä)¤é¹ñ½°¤¬º£Àî²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÀ´ú(¤Ï¤ó¤)¤òËÝ¤·¤¿¡Ê±ó½£忩·à(¤½¤¦¤²¤)¡Ë¡£
¹ÃÈå¡Ê»³Íü¸©¡Ë¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¡Ê¹âÅèÀ¯¿¡Ë¤Ï»á¿¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢±ÊÏ½11¡Ê1568¡ËÇ¯¤Ë½Ù²Ï¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¡£º£Àî²È½Å¿Ã¤Ï¿®¸¼¤ËÄ´Î¬¤µ¤ì¡¢ÉðÅÄ·³¤ËÆâ±þ¡£º£Àî»á¿¿¤Ï±ó¹¾·üÀî¾ë(¤«¤±¤¬¤ï¤¸¤ç¤¦)¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤ØÆ¨¤²Íî¤Á¤¿¡£¼¼Ä®ËëÉÜ¤ò¶½¤·¤¿ÂÍø¾·³¤Î»ÙÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ù²Ï¼é¸î¤òÂå¡¹Ì³¤á¤¿Ì¾Ìç¡¦º£Àî²È¤¬´°Á´¤ËË×Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º£Àî²È¤ÎÈ¯¾Í¤«¤éÌÇË´¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£³ùÁÒ»þÂå¤«¤é¤ÎÌ¾Ìç¡¢½Ù²Ï¹ñ¼é¸î
º£Àî²È¤Ï¡¢ÂÍø¾·³²È¤Î»ÙÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£³ùÁÒ»þÂå¤ËÂÍøÂÙ»á(¤ä¤¹¤¦¤¸)¤Î½î·»¡¦µÈÎÉÄ¹»á(¤¤é¤Ê¤¬¤¦¤¸)¤¬»°²Ï¹ñÈ¨Æ¦·´µÈÎÉ¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾Èø»ÔµÈÎÉÄ®¡Ë¤ËÊ¬²È¤·¤ÆµÈÎÉ¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¤½¤Î¼¡ÃË¡¦º£Àî¹ñ»á(¤¯¤Ë¤¦¤¸)¤¬µÈÎÉ¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ë»°²Ï¹ñÈ¨Æ¦·´º£Àî¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ôº£ÀîÄ®¡Ë¤Ë±£À³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬º£Àî¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
º£Àî²È¤Ï½é¤á¤Ë±ó¹¾¹ñ¡ÊÀÅ²¬¸©À¾Éô¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¼þÊÕ¡Ë¼é¸î¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç½Ù²Ï¹ñ¼é¸î¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±ó¹¾¼é¸î¿¦¤¬»ÛÇÈ(¤·¤Ð)²È¡Ê±ÛÁ°¡¦ÈøÄ¥¤Î¼é¸î¿¦¡Ë¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£ÀîµÁÃé(¤è¤·¤¿¤À)¤¬¼é¸î¿¦Ã¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ±ó¹¾¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢µÕ¤ËÆ¤¤Á»à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µÁÃé¤Î°ä»ù¡¦Î¶²¦´Ý¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ»ù¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÁÃé¤Î½¾·»Äï¡¦¾®¼¯ÈÏËþ(¤ª¤·¤«¤Î¤ê¤ß¤Ä)¤È¤Î´Ö¤Ç²ÈÆÄÁêÂ³Áè¤¤¤¬ËÖÈ¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¶²¦´Ý¤ÎÊìÊý¤Î½ÇÉã¡¦°ËÀª¿·¶åÏºÄ¹»á(¤Ê¤¬¤¦¤¸)¡Ê¹æ¡¦Áá±À°Ã½¡¿ð¡Ë¡¢°ËÀª½¡¿ð¡Ê°ìÈÌ¤Ë¤ÏËÌ¾òÁá±À¡Ë¤¬½Ù²Ï¤Ë²¼¤Ã¤ÆÈÏËþ¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¡¢Î¶²¦´Ý¤¬²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤Çº£Àî»á¿Æ(¤¦¤¸¤Á¤«)¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£»á¿Æ¤ÏË´Éã¤Î°ä»Ö¤ò¤¯¤ó¤Ç±ó¹¾¤Ë¹¶¤áÆþ¤ê¡¢±ó¹¾¹ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢£º£ÀîµÁ¸µ¤Ï»ÍÃË¤Ç¡¢ÁÎ¤«¤é´ÔÂ¯
»á¿Æ¤Î»à¸å¡¢Ä¹ÃË¤Îº£Àî»áµ±(¤¦¤¸¤Æ¤ë)¤¬14ºÐ¤Ç²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î10Ç¯¸å¡¢¤ï¤º¤«24ºÐ¤Ç»àµî¡£¤·¤«¤âÆ±Æü¤Ë¼¡Äï¡¦º£ÀîÉ§¸ÞÏº¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¼«Á³¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÎÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çß³Ù¾µË§(¤Ð¤¤¤¬¤¯¤·¤ç¤¦¤Û¤¦)¤¬²ÈÆÄ¤òÁêÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½î·»¤Î¸¼¹·ÃÃµ(¤²¤ó¤³¤¦¤¨¤¿¤ó)¤¬¤³¤ì¤òÉÔËþ¤È¤·¤Æ³°ÁÄÉã¤ÎÊ¡Åç(¤¯¤·¤Þ)»á¤È²ÖÁÒ¾ë¤ËÎ©¤ÆäÆ¤â¤Ã¤ÆÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ê²ÖÁÒ¤ÎÍð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»á¿Æ¤ÎÀµ¼¼¡¦¼÷·ËÆô(¤¸¤å¤±¤¤¤Ë)¤¬¾µË§¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÄÃ°µ¤µ¤ì¤¿¡£¾µË§¤Ï´ÔÂ¯¤·¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
°ËÀª½¡¿ð¤Î»ÒÂ¹¡¦¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò²È¤Ï¡¢º£Àî²È¤ÈÌÁÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢¹ÃÈåÉðÅÄ²È¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÁ¸µ¤Ï²ÈÆÄÁêÂ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î»ÐËå¤Èº§°ù¤ò·ë¤ó¤ÇÉðÅÄ²È¤ÈÆ±ÌÁ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÌ¾ò²È¤Ïº£Àî²È¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë·ãÅÜ¡¢½Ù²Ï¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ëº£Àî¡¦ÉðÅÄ¡¦ËÌ¾ò¤Î»°²È¤ÇÁê¸ß¤Ëº§°ù¤òÄÌ¤¸¡¢¹ÃÁê½Ù(¤³¤¦¤½¤¦¤¹¤ó)»°¹ñÆ±ÌÁ¤¬À®Î©¤·¤¿¡£º£Àî²È¤ÏÅì¡ÊËÌ¾ò¡Ë¤ÈËÌ¡ÊÉðÅÄ¡Ë¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¾¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£±ó¹¾¡¦»°²Ï¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¡¦²È¹¯¤â¼êËÜ¤Ë¤·¤¿Àè¸«À
¤½¤ÎÀ¯¼£¼êÏÓ¤âÀè¸«À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÁ¸µ¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Î¼ã¤µ¤Ç²ÈÆÄ¤òÃäÃË¡¦º£Àî»á¿¿¤Ë¾ù¤ê¡¢»á¿¿¤ò½ÙÉÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Ï»°²Ï¡¦ÈøÄ¥À©°µ¤ËÀì¿´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬¤Î¤Á¤ËÃäÃË¡¦¿®Ãé¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤ÆÉãÁÄ¤ÎÃÏ¡¦Ç»ÈøÃÏÊý¤òÇ¤¤»¡¢°ÂÅÚ¾ë¤ÇÅ·²¼¤òº¹ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢²È¹¯¤¬ÀµºÊ¡¦ÃÛ»³ÅÂ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿®¹¯¤ò²¬ºê¾ë¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉÍ¾¾¾ë¤Ç±ó¹¾·ÐÎ¬¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢µÁ¸µ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿®Ä¹¡¢²È¹¯¤¬ÌÏÊï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤Î°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢µÁ¸µ¤¬ËÞ¾¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢µÁ¸µ¤Ï²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÇÊòµ¤¤Ê¤¯Æ¤¤Á»à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½¾Íè¤ÏµÁ¸µ¤¬¾åÍì¤ÎÅÓÃæ¤Ç¿®Ä¹¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï»°²Ï¤Î»ÙÇÛ³ÎÊÝ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅìÈøÄ¥¤Ø¤Î»ÙÇÛ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÏ°èÀï¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë¤âÍîÌ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£»á¿¿¤Ï²È¹¯¤Î²È¿Ã¤Ë¤Ê¤êÎ©¾ìµÕÅ¾
¤µ¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»á¿¿¤Ï·üÀî¾ë¤ËÆ¨¤²Íî¤Á¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â°Â½»¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±ÊÏ½12¡Ê1569¡ËÇ¯¡¢²È¹¯¤Ï·üÀî¾ë¤ò¹¶¤á¡¢¡ÖÍÄ¤º¢¤Ëº£Àî²È¤Î²¸¤ò¼õ¤±¡¢»á¿¿¤È´³Øù(¤«¤ó¤«)¤ò¸ò¤¨¤ë¡Ê¡áÀï¤ò¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ó¹¾¹ñ¤Ï¡¢²È¹¯¤¬¼£¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿®¸¼¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£±ó¹¾¤ò²È¹¯¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿®¸¼¤ò½Ù²Ï¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢»á¿¿¤Î½Ù²ÏÃ¥´Ô¤ËÎÏ¤òÂß¤½¤¦¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¡¢ÏÂµÄ¤¬À®Î©¡£»á¿¿¤Ï·üÀî¾ë¤ò³«¾ë¤·¤Æ¡¢³¤Ï©¤ÇºÊ¤Î¼Â²È¡¦ËÌ¾ò²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µµµ2¡Ê1571¡ËÇ¯¤ËµÁÉã¡¦ËÌ¾ò»á¹¯¤¬»àµî¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î½Ù²Ï¿¯¹¶¤ÇËÌ¾ò²È¤ÏÉðÅÄ²È¤ÈµÁÀä¤·¤¿¤¬¡¢»á¹¯¤Î»Ò¡¦ËÌ¾ò»áÀ¯¤ÏÉðÅÄ²È¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤òÉü³è¡£»á¿¿¤Ïµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²È¹¯¤Î¸µ¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¢£¿®Ä¹¤Ïº£Àî²È¤ËÎä¤¿¤«¤Ã¤¿
Å·Àµ10¡Ê1582¡ËÇ¯¡¢¡ÖÉðÅÄ²ÈÌÇË´¸å¤Î»°·îÆó½½¶åÆü¡¢¿®Ä¹¤ÏµìÉðÅÄÎÎ¹ñ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢½Ù²Ï¤ò²È¹¯¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²È¹¯¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢»á¿¿¤Ë½Ù²ÏÈ¾¹ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤¬¡¢¿®Ä¹¤Ï¡¢½Ù²Ï·×Î¬¤Ï²È¹¯¤ÎÆÈÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÑ²¼¤·¤¿¡×¡Ê¡ØÆÁÀî²È¹¯¤Èº£Àî»á¿¿¡Ù¡Ë¡£
Å·Àµ18¡Ê1590¡ËÇ¯¡¢²È¹¯¤Ï´ØÅì°ÜÉõ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»á¿¿¤ÏÆ±¹Ô¤»¤º¡¢±£µïÎÁ¤È¤·¤Æ¶á¹¾Ìî½§·´¡Ê¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¡Ë¤Ë500ÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢µþÅÔ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£µþÅÔ¤Ç¤Ï¸ø²È¤¿¤Á¤È²Î²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¸²½Åª¤Ê³èÆ°¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ïº£Àî²È¤¬½Ù²Ï¡¦±ó¹¾Î¾¹ñ¤ÇÌó40ËüÀÐ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ë×Íî¤·¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¢£º£Àî²È¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¹â²È¤È¤Ê¤ë
»á¿¿¤ÎÃäÂ¹¡¦º£ÀîÄ¾Ë¼(¤Ê¤ª¤Õ¤µ)¤Ï¹¾¸Í¤ÇÆÁÀî½¨Ãé¤Ë½Ð»Å¤·¡¢²È¸÷»þÂå¤Ë¹â²È(¤³¤¦¤±)¡ÊËëÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ«Äî´Ø·¸¤Îµ·¼°ÅµÎé¤ò»Ê¤ëÌò¿¦¡Ë¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¼¼Ä®ËëÉÜ¤È¤ÎÏ¢Â³À¤ò·ç¤¡¢Ä«Äî¤«¤éÀµÅýÀ¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï±ó¹¾¤ÎÂçÂô²È¡¢»°²Ï¤ÎµÈÎÉ²È¤Ê¤É¤ÎÌ¾Ìç²È·Ï¤ò¹â²È¤ËÅÐÍÑ¤·¤ÆÄ«Äî¤È¤ÎÀÞ¾×¤ËÅö¤¿¤é¤»¤¿¡£
º£Àî²È¤Ï¤â¤È¤â¤ÈµÈÎÉ²È¤Î»ÙÎ®¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾Ë¼¤ÎÊì¤ÏµÈÎÉ²È½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹â²È¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Ä¾Ë¼¤ÏÅì¾ÈµÜ¤Î¾º³ÊÌäÂê¤ËËÛÁö¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
²È¹¯¤òã«¤ëÅì¾ÈµÜ¤Ï¡¢Åö½é°ìÃÊ³Ê¤ÎÄã¤¤Åì¾È¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²È¸÷¤Ï¡¢Åì¾È¼Ò¤ò¼Ò¤«¤éµÜ¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢Ä«Äî¤ØµÜ¹æÀë²¼¤ò¿½Æþ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿½Æþ¤ì¤Ï¡¢¶²¤é¤¯ÀµÊÝÆóÇ¯¡Ê°ìÏ»»Í¸Þ¡Ë»Í·î¤ËÇ¯Æ¬¤Î»È¤¤¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤Ë²¼¤Ã¤¿Ä¼»Èº£½ÐÀî·Ðµ¨¡¦ÈôÄ»°æ²íÀë¤ËÆÁÀî²È¹¯¡¦½¨Ãé¤ÎÇ¤´±Ê¸½ñ¤ÎºÆÈ¯µë¤òµá¤á¤¿¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ê¡Ø¿ÍÊªÁÑ½ñ¡¡ÆÁÀî²È¸÷¡Ù¡Ë¡£
¹¾¸ÍËëÉÜÂ¦¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ËËÛÁö¤·¤¿¤Î¤¬º£ÀîÄ¾Ë¼¤À¤Ã¤¿¡£¹â²È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿µÈÎÉµÁÌï(¤è¤·¤ß¤Ä)¤¬»àµî¤·¤Æ¡¢Ä¾Ë¼¤¬Åö»þ¤Î¹â²È¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ä¾Ë¼¤Ïº£½ÐÀî·Ðµ¨¤È¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤°Ê¾å¤Î»äÅª´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¹¾¸Í»þÂå¤Ï»äÅª´Ø·¸¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡Ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È»×¤¨¤ë¡×¡Ê¡Øº£Àî»á¤È´ÑÀô»û¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾Ë¼¤Ï²ÈÏ½500ÀÐ¤«¤é1000ÀÐ¤ËÇÜÁý¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öº£Àî²ÈÃæ¶½¤ÎÁÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£º£Àî²È¡¢²³¶¹´Ö¤Î330Ç¯¸å¤ËÌÇ¤Ö
Ä¾Ë¼¤ò½éÂå¤È¿ô¤¨¤ë¤È¡¢3ÂåÌÜ¡¢¤ª¤è¤Ó7Âå¤«¤é9Âå¤Þ¤Ç3ÂåÂ³¤±¤Æ±ü¹â²È¡Ê¹â²È¤Î1·³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3Âå¡¦º£Àî»áËÓ¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ìç¡¢8Âå¡¦º£ÀîµÁ¾´¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ¿®Í³¡¦¿®½ç¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢¿®Ä¹¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ²È¤âÌ¾Ìç¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÒÂ¹¤¬¹â²È¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤¡¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¡£
11Âå¡¦º£ÀîÈÏ½ö(¤Î¤ê¤Î¤Ö)¤Ï±ü¹â²È¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¡¢·Ä±þ4¡Ê1868¡ËÇ¯4·î¤Ë¼ãÇ¯´ó¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øº£Àî²È¤È´ÑÀô»û¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈÏ½ö¤¬°ìÈÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â²È´ÎÀù(¤¤â¤¤¤ê)¤ò½ü¤¯¤È¡¢º£ÀîÈÏ½ö¤Î·Ð¸³Ç¯¿ô¤¬°ìÈÖ¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ê¹â²È¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ï¶ËÃ¼¤ËÇ¯¸ù½øÎó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¤½¤ÎÈÏ½ö¤¬ÌÀ¼£20¡Ê1887¡ËÇ¯¤Ë»àµî¡£À×·Ñ¤®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Àî²È¤Ï¤Ä¤¤¤ËÌÇË´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ë