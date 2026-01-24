なぜあの人は「旬の株」を外さないのか？ ネット証券のツールを最強の武器に変える、4つの科学的な視点

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

膨大な銘柄から「真の主役」を絞り込む

スクリーニングの羅針盤

大型株にせよ中小型株にせよ、投資判断をする際は、業績の情報などからスクリーニングをして絞り込んでいきます。このスクリーニングの方法には、主にファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）データからのスクリーニングと、テクニカルデータからのスクリーニングがあります。

いずれも「株探」などの株式情報サイトやネット証券のサイトでスクリーニングできます。

科学が証明した

「勝率を高める4つの視点」

ファンダメンタルズデータからのスクリーニングは、下記のような投資スタイルに着目します。

●財務諸表上の成長性（売上高成長率・利益成長率）

●バリュー性（PBR・PER・配当利回り）

●利益率（営業利益率・ROE〈自己資本利益率〉・ROA〈総資本利益率〉）

●モメンタム（過去1年リターン〜過去1か月リターン）

これらのテーマはアカデミアにおいてもリスクプレミアム（リスク相当の期待収益率）があるとされ、投資をすることで正のリターンが期待できると整理されています。スクリーニングツールを活用すると関連する銘柄上位ランキングを出してくれます。

効率的な銘柄深掘り術

数値から「旬の勢い」を捉える

これらの観点でスクリーニングをして、総合点の高い銘柄を把握したら、それを起点に気になる銘柄、気になるテーマに属する銘柄を深掘りする、という手順に乗せるのがよいでしょう。

次に、テクニカルデータのスクリーニングでは、出来高が急に増えていたり、株価の上昇率が期間中トップであったり、過去最高値を超えてきたりする銘柄に着目します。これもネット証券などのスクリーニング機能を使うことによって、リストアップできます。

その銘柄に起きている変化が大きなインパクトを持つものなのか、具体的には業績にどれくらい寄与してきそうなのかを推測するようにしています。そして、さらなる伸びしろがあるのかを検証します。市場は完全には効率的ではないので、すでに株価が反応していても、「さらに変化が起きるのではないか？」という視点で見るようにしているのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）