YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーン攻略] 西日本シティ銀行 最大55,000円相当プレゼント」と題した動画を公開。西日本シティ銀行が実施する「新生活応援キャンペーン」を利用し、最大55,000円相当の特典を得るための具体的な攻略法を解説した。



動画によると、今回のキャンペーンは4つの特典で構成されており、合計で最大55,000円相当のプレゼントが受け取れるという。中でも最も注目すべきは、オールインワンカードまたはNCBデビットの利用額に応じて20%がキャッシュバックされる特典であると氏は指摘する。利用上限は25万円で、最大5万円のキャッシュバックが可能だ。



攻略の鍵となるのがキャッシュバックの対象範囲である。氏は、このキャンペーンが「対象カードでのコード決済・電子マネーなどへのチャージ分も対象となります」と公式サイトに記載がある点を強調。これにより、普段の買い物だけでなく、ANA PayやJAL Payといった電子マネーに25万円分をチャージするだけで、5万円のキャッシュバック条件を達成できると説明した。



残りの5,000円分の特典の内訳は以下の通りである。まず、新規で普通預金口座を開設し、所定の条件を満たすとPayPayポイント2,000円相当が付与される。次に、給与または年金の新規受け取りを設定し、月間合計10万円以上の入金があれば、さらに2,000円相当のPayPayポイントが進呈される。最後に、オールインワンカードまたはNCBデビットの新規契約で、もれなく1,000円相当のPayPayポイントが受け取れるという。



ただし、本キャンペーンには注意点もある。口座開設は、西日本シティ銀行の支店近隣に住んでいる、または勤務している人が対象であり、主に九州エリアの居住者が該当する。東京支店・大阪支店は対象外であるため、注意が必要だと氏は呼びかけた。



これらの特典を組み合わせることで、九州エリア在住・在勤の方は大きなメリットを得られる。条件に当てはまる方は、この機会に検討してみてはいかがだろうか。