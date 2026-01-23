【ネル（ 制服 ）】 受注期間：1月23日～3月18日 12月 発売予定 価格：25,000円

ファット・カンパニーは、フィギュア「ネル（制服）」を12月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は25,000円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属で秘密組織「C&C」のリーダー「ネル」の制服姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

普段のスカジャンを羽織ったメイド服からミレニアムの制服に着替えた姿にて立体化しており、ラフに着崩したシャツとプリーツスカート、肩にバッグを引っかけたラフな出で立ちという、彼女らしい自信と余裕を感じさせる雰囲気を再現している。

表情は鋭さと可愛らしさが同居する絶妙なバランスに整え、特徴的なアホ毛や編み込みヘアも制服姿に映えるような立体感を意識して仕上げ、足元のスニーカーやアクセサリー、バッグは質感表現まで細部にこだわり、普通の生徒としてのスタイルをそのまま立体に落とし込んだ作りとなっているほか、不敵な笑みを浮かべた表情パーツも付属するため、好みのスタイルで楽しむことができる。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 260mm（ヘイロー含む）

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。