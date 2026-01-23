1月19日、日本アカデミー賞の優秀作品賞、優秀主演俳優・女優賞など正賞15部門各賞、新人俳優賞の受賞者が発表された。これは2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）の中から選ばれたもので、授賞式は3月13日に開催される予定。ヒット作多数で大いに盛り上がりを見せた映画界だったが、そこには「とある裏事情」が絡むという……映画ライターよしひろまさみち氏がレポートする。

＊＊＊

【写真を見る】ファンが待ちに待っていた「IMAX上映を知らせる公式X」と「残念な現状」／「国宝」を抜き去った意外な映画も

2025年の映画界は「興行成績の数字だけで判断すれば」活況に見えた。が、内外の映画界における勢力再編や消費者需要が爆速で変化している今、手放しで「好調」と言いきれないのが実情だ。この変化については過渡期にあるため、もう少し動向がはっきりした時期に語りたいが、まずは日本の興収成績から、「好調にみえる」からくりを紐解きたい。

日本アカデミー賞では優秀作品賞となった吉沢亮主演の『国宝』。米アカデミー賞も期待される

100億円超が5作品

2000年代の大ヒット作『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』以来、22年ぶりに実写邦画の歴代最高記録を塗り替えた『国宝』、日本のみならず世界中で驚異的な成績をたたきだした「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章猗窩座再来」や『チェンソーマン レゼ篇』などの国内アニメーション映画の記録はまさに驚異的としかいいようがない。

公開から半年経ってもまだ劇場動員が落ちない『国宝』は、2025年末までに約184.7億円で現在も記録を伸ばしており、『鬼滅〜』は公開から185日間の成績が歴代興収記録の2位につける390.8億円。『鬼滅〜』は、2020年公開の前作『〜無限列車編』で打ち立てた歴代興収1位の記録を、最終成績で超すとみられている。

今年公開された作品のなかで、メガヒットの基準となる「興行収入100億円」を超えた作品が5作品。前出の『鬼滅〜』、『国宝』、『チェンソーマン〜』のほか、『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』、『ズートピア2』がある。ここに邦画とアニメが4作品入っている。

また、2024年は興収100億円超の作品が2作で、どちらも邦画アニメ（『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』と『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』）だった。

歴代興行収入「トップ10」にも邦画、アニメが7作品を占めているので、単純に結果の数字だけをみると「邦画、アニメが人気」と映る。

だが、これにはからくりがある。コロナ禍前の興収成績をみるとわかりやすいので、比較してみよう。

メガヒットの裏に

コロナ禍直前の2019年に100億円超となったのが『天気の子』『アナと雪の女王2』『アラジン』『トイ・ストーリー4』の4作だ。邦画はオリジナル作品の『天気の子』だけで、あとは洋画のシリーズタイトルとリメイク。それに比して、2025年の上位はすべてシリーズものか原作ものだった。

興行収入だけ見ると、『天気の子』（2019）の公開週末3日間の成績16億円に対して、『鬼滅の刃〜』（2025）のそれは約55億円……これは、「ヒットが見込める作品に対する劇場側の贔屓」が成績に反映されたものだといえる。

コロナ禍以前の映画館を思い出してほしい。誰がどうみても「当たるだろう」という期待作、ファンダムが形成されたビッグタイトルの公開時であっても、シネコンでは多様な作品が編成されていた。

だが、劇場にとって悪夢としかいえなかったコロナ禍から、その状況は激変。おこもり期間であっても動員したアニメのシリーズタイトルは、「映画業界の救世主」として大きく上映展開し、映画館におけるプライムタイム（週末の午後帯や平日の夜帯）は、ほぼ「年間ランキング上位につけた作品」がスクリーンの大半を占めるようになった。

その流れはポストコロナでも加速。当たる見込みのある作品に限って、シネコンのスクリーン数が多く割り当てられるよう編成されている。ちなみに公開本数自体はコロナ禍を挟んでも大きな変動はない。つまり、その分、メガヒットを見込まれる作品以外が、シネコンの片隅の小さなスクリーンで早朝やレイトショーでのみ上映されるなどの不遇な扱いを受けるようになったのだ。

これによって、ヒット見込みの作品については、公開初週からとんでもない額の成績をはじき出し、それがニュースで取り上げられ、さらに動員を伸ばす……という「ヒットの方程式」ができあがった。配給会社、大手シネコンが一体となってこの方程式でヒットを作り、メガヒットが生まれる。

「ヒット作」だけ優遇の現実

『国宝』はそもそも2K仕様で撮影された作品で、IMAX版はアップコンバートした、いわば「おまけ」バージョン。現在公開中の新作でIMAX上映が推奨される作品は『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』と『ウォーフェア 戦地最前線』だ。各地シネコンによって差があるものの、『アバター〜』よりも『国宝』IMAX版の上映に多くの時間が割かれており、『ウォーフェア〜』に至ってはX公式アカウントがIMAX上映決定をアナウンスしているものの、スケジュールはいまだ出ていない。

その理由は単純。表向きは、リピーターが多く動員が下落していない『国宝』の新たなる映像体験としてのIMAX版に劇場が注力したもの。だが、裏の理由は一般料金よりも高いIMAXスクリーンの収益を見込んでいるからだ。

IMAXスクリーンが驚異的映像体験を売りにする新作のためではなく、エキストラの収益を生む装置となった、といわれても仕方のない編成ではないだろうか。

映画にとって悪夢のコロナ禍を経ただけに、映画館に人が戻ったことは喜ばしく、好成績の作品が増えていることも素晴らしいことだ。

だがしかし、このヒット作優遇の流れによって、「本来であればもっと話題になってもいいはずの作品」が激増している事も忘れてはならない。

映画はジャンル、作家性などあらゆる面において多様であるべきだし、ましてや収益のために消費者が作品を観る機会を映画館が奪ってはならないからだ。

取材・文／よしひろまさみち

デイリー新潮編集部