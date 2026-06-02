元TBSアナウンサーの宇垣美里さん。大のアニメ好きで知られていますが、映画愛が深い一面も。そんな宇垣さんが映画『サンキュー、チャック』についての思いを綴ります。●作品あらすじ：未曽有の災害によって世界が終末へ向かうなか、街中やテレビに「39年間ありがとう、チャック」という謎のメッセージがあふれ始める。誰もがその意味を知らないまま混乱するなか、物語は広告の人物チャールズ・“チャック”・クランツの人生