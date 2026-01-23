◇加藤一二三さん死去 86歳

「ひふみん」の愛称で将棋ファンだけでなく幅広い人気を誇った加藤一二三さん。そのエピソードは枚挙にいとまがない。

▽名前の由来 1月1日生まれの「一」、神武天皇即位を元年とする皇紀2600年に生まれた「二」、三男の「三」から

▽迫力おやつ 板チョコを8枚重ねてバリバリ。桃8個を一つずつ皮を手でむきむしゃむしゃ。対局相手の羽生善治の前で1分間でみかん3個を食べ驚かせた

▽うなぎ40年 将棋会館での対局時は、40年間必ずうな重を注文

▽ストーブ事件 2001年3月の竜王戦予選で対局場に自分用のストーブを持ち込んだ。対局相手の神谷広志八段の顔に向け、神谷に「顔が熱いからやめてください」と抗議された

▽長いネクタイ 正座すると床につくほど長く結んだ。偶然長く結んだ日に快勝したため、以降、定番に

▽クリスチャン 30歳で洗礼を受けた敬虔（けいけん）なキリスト教徒。対局の合間に賛美歌を歌う。ヨハネ・パウロ2世から勲章も受章。クリスチャンネームはパウロ

▽猫好き 23年に招待された園遊会では皇后さまと「猫談議」。NHKで「ひふみんのニャンぶらり」という番組が放送されたことも。野良猫への餌やりで近隣トラブルもあった