『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が1月16日に放送され、娘が公園で拾ってきた「うんこ」らしき物体の正体を解明する様子が描かれた。

【映像】娘が宝物のように扱う“うんこ”のような物体（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「娘が拾ったうんこは本物？」は、兵庫県の女性（37）から寄せられた次のような依頼だ。

『先日、公園で遊んでいたところ、娘が「みてみて！“うんこ”！」と茶色の物体を見せてきたのです。私はその場で絶叫！恐る恐る確認したところ、乾燥した茶色の物体は、どう見ても“うんこ”だ。娘はいたく気に入ったようで、“うんこ”を持ち帰り、家で毎日楽しそうに“うんこ”で遊んでいる。その姿を見るたびに、「本物の“うんこ”だったらどうしよう」と不安になり、今回、依頼をさせてもらった。しかし、夫はとても“うんこ”に厳しく、「そんな依頼したらあかん。本当に“うんこ”だったら一生の恥だ」と怒られたのだが、モヤモヤが止まらない。4歳の娘が公園で拾った“うんこ”が何なのか？謎の物体の正体を解明して欲しい』。

この依頼を受け、エース探偵が調査を開始した。依頼者宅を訪れ、4歳の娘が大切にしている「現物」を確認すると、エース探偵も思わず「めちゃくちゃ“うんこ”やんか！」と叫んでしまうほど、色、形、質感ともに排泄物そのものだった。娘はこの物体を「うんこ漏れてる」と無邪気に遊んだりと、完全に宝物扱いしていた。

夫が「一生の恥」と危惧する中、正体を突き止めるべく、まずは動物園の飼育員に見てもらうことに。飼育員は「表面のツヤ感は似ているが、匂いなどからして糞ではなさそう」と推測した。

続いて、植物の可能性を探るため神戸市立森林植物園を訪ねた。専門家に見せたところ、即座に「ナツメ」の実であると判明した。ドライフルーツとしても食べられる実が、1ヶ月ほど経って乾燥し、変色して固まったものだった。

「うんこ」ではなかったことで夫の懸念は晴れ、安堵の空気が流れるかと思いきや、依頼者の母親は「うんこの方がテレビ的に面白かった」と落胆した。