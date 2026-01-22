【「青野くんに触りたいから死にたい」第14巻】 1月22日 発売 価格：792円

講談社は、椎名うみ氏のマンガ「青野くんに触りたいから死にたい」の最終巻となる第14巻を1月22日に発売した。価格は792円。

本作は、目立たない少女刈谷優里と、付き合い始めて2週間で死んでしまった青野龍平の切なくて少し不気味なホラーラブストーリー。

最終巻の電子版には、最終章応援企画リレー企画としてアフタヌーン本誌に掲載された「加々智美術館」を収録。多彩な作家陣の描く優里ちゃんと青野くんを見ることができる。

【参加ゲスト】

藤本タツキ、清原鉱、桑原太矩、野田彩子、宮崎夏次系、押見修造、ゴトウユキコ、高松美咲、山本白湯、山口つばさ、関戸貴美子、つるまいかだ、幸村誠、竹良実（掲載順）

帯には最終巻から二人のシーンを抜粋

【第14巻のあらすじ】

生者と死者。

断絶した世界のふたりが、手を伸ばし合う。

切なくて怖くて愛おしくて、心がぐちゃぐちゃにされて、でも読まずにいられない…。

唯一無二のホラーラブストーリー、二人の恋の結末へ。

ついに、優里の誕生日がやってきた。

その夜、加々智町中の全ての戸が叩かれ、町中の人が嵐によってとじこめられた。

優里は助かるために、青野くんを殺すように言われるが、どうしても殺すことができず、胸に包丁をつきたてられてしまう。

現実の優里の心臓もついに止まってしまい、見守ってきたみんなも途方にくれるが、優里の言い残した言葉がヒントになり……。

最終巻発売記念！名場面コンテスト

作品公式Xでは「名場面コンテスト」を実施する。心に残る「青野くんに触りたいから死にたい」の名場面をポストすることで参加できる。参加した人の中から抽選で30名に、椎名うみ氏のサイン入り複製原画をプレゼントする。応募締め切りは2月5日23時59分まで。詳しい応募方法はアフタヌーン公式HPを参照して欲しい。

コミックDAYSで4日間限定で全巻が無料に！

最終巻の発売を記念して、1月22日から1月25日までの4日間限定で、コミックDAYSで最終巻以外を無料で読むことができる。