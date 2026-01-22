ニューエラが国宝『鳥獣戯画』との初コラボコレクションを発表！擬人化された動物たちが躍動

キャップを中心としたアパレルブランドのニューエラから、国宝『鳥獣戯画』との初のコラボレートコレクションが発売されました。

ニューエラといえばこれまでにもさまざまなコラボコレクションを発表していますが、栂尾山高山寺に所蔵されている宝物であり国宝『鳥獣戯画』とのコラボは初。

本コレクションでは、甲乙丙丁の4巻からなる『鳥獣戯画』から、甲巻に登場する擬人化された動物の「兎」「猿」「猫」「蛙」をフィーチャー。

ラインナップは、キャップ6種、アパレル2種の計8アイテム

59FIFTY®

59FIFTY®

9FORTY™

Washed Cotton T-shirt

特にニューエラキャップをかぶった「蛙」や、ニューエラロゴを持ち上げている「兎」と「蛙」は、本コレクションならではのアートワークになっています。

鳥獣戯画の世界が全面に押し出されたアイテムや、擬人化された動物をワンポイントであしらったアイテムなど、自身のスタイリングに合わせてチョイスしよう！

栂尾山高山寺所蔵『鳥獣戯画』との初コラボレートコレクションは、全国のニューエラストア並びにニューエラ公式オンラインストアで発売中です。

ニューエラ×鳥獣戯画