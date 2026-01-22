さとう珠緒、衝撃の酒癖を明かす「気がついたらおじさんと」「酔うとマッサーとか」
俳優でタレントのさとう珠緒が20日放送のABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ season5』に出演。衝撃の酒癖を告白した。
【写真】「全然違和感ない」“ミニスカポリス”姿を披露したさとう珠緒
同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人がMCを務め、“愛”をテーマに人間の欲望に迫るドキュメントバラエティ。20日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
スタジオには、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もが、今年53歳になったさとうが登場した。酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白。「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」と明かしたさとうは、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。「いまだに1人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて2軒目行っちゃったり…」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も暴露。MC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑した。
さらに最上も「アイドル時代ですけど、飲むと女性スタッフにキスしていました」と告白。「ドラマの共演者の方とかも、ほっぺにチューしている写真が残っていました」と振り返った最上に、嶋佐は「この2人で飲んだらとんでもないことになる」「かたやキスして、かたやマッサージして」とまとめ、笑いを誘った。
【写真】「全然違和感ない」“ミニスカポリス”姿を披露したさとう珠緒
同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人がMCを務め、“愛”をテーマに人間の欲望に迫るドキュメントバラエティ。20日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
さらに最上も「アイドル時代ですけど、飲むと女性スタッフにキスしていました」と告白。「ドラマの共演者の方とかも、ほっぺにチューしている写真が残っていました」と振り返った最上に、嶋佐は「この2人で飲んだらとんでもないことになる」「かたやキスして、かたやマッサージして」とまとめ、笑いを誘った。