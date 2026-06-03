巨人が長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催されたメモリアルゲームで、オリックスにミラクル大逆転勝利。３点ビハインドの８回に代打・丸佳浩外野手が、劇的な逆転満塁ホームランを放ち、天国の長嶋さんに勝利を届けた。劇的な勝利にネットでは「今世界で一番輝いてます丸佳浩ありがとう一周忌という大事な日に、逆転満塁ホームランをは痺（しび）れました」「ミスターの看板の方