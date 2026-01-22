「大谷選手の一家は年末年始を過ごしたハワイから戻り、残り少ないオフはLAの自宅で過ごしているそうです」

こう語るのは大谷一家の知人。大谷翔平（31）は早くもトレーニングを開始しているという。

「シーズンオフの期間を利用して、ドジャー・スタジアムの見学ツアーが行われています。選手のロッカールームまで見学できるとあって大盛況ですが、ツアーの合間のファンのいない時間帯には大谷選手がトレーニングのためにスタジアムを訪れているそうです」（在米ジャーナリスト）

愛犬・デコピンを連れてきたこともあったようで……。

「デコピンが駆け回るには自宅でも十分な広さだと思いますが、防犯を考えると散歩にはなかなか連れ出せずにいるよう。

そこで、スタジアムといういつもとは違う環境で思う存分に走らせてあげようという大谷選手の“親心”があったといいます」（前出・在米ジャーナリスト）

大谷は1月15日に、自身が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats」の公式Instagramで公開された動画に登場。

「動画で大谷選手は、“LAのお気に入りのレストランは？”“お気に入りの試合前の食事は？”などと、“お気に入り”に関するいくつかの質問に答えました。有名シェフ・松久信幸氏がLAで営む日本食レストランが好きで、勝負メシはおにぎりだと和やかに語っていました。

ヒゲはそられており髪の毛も奇麗に整えられた“オンモード”。見慣れた大谷選手の姿でした」（スポーツ紙記者）

変わらず爽やかな大谷だが、このオフ期間は一味違う姿で過ごしていたという。

「大谷選手はオフの間、ヒゲをそらずにいたようです。無精ヒゲといった感じで新鮮です」（前出・一家の知人）

昨年12月、ハワイに滞在していた際に不動産エージェントとの写真撮影に応じていた大谷。不動産エージェントはその写真をInstagramで公開しているが、確かに大谷の口元にはヒゲがうっすらと確認できたーー。

「ヒゲの生えた大谷選手は真美子さん（29）のお気に入り。大谷選手はゆるやかな輪郭の童顔ですが、無精ヒゲがあるとワイルドな雰囲気に一変するので、真美子さんは胸キュンしているといいます。ふだんとのギャップにときめいているみたいです。

真美子さんは学生時代から、鍛えていて豪快な印象の人が好み。仲のよい兄で現役ラグビー選手の真一さん（31）もヒゲがトレードマークなのでその影響もあるのかもしれませんが、無精ヒゲの大谷選手は真美子さんの好きなタイプにぴったり当てはまっているようです」（真美子さんの知人）

しかし“ワイルド翔平”も休日限定のようで……。

「真美子さんは大谷選手のヒゲを“すごく似合う”“いいじゃん！”と大絶賛。あまりに褒めちぎられるため、大谷選手も乗り気になっているといいます。

ですが、試合のときや公の場に出るときはヒゲをそってきちんとした身なりにするのが大谷選手の流儀。まもなくシーズンが始まりますが、それまでのオフの間は真美子さんが喜ぶようにしようということなのでしょう」（前出・真美子さんの知人）

9カ月の愛娘も、見慣れない父の姿にときめいているかもーー。

真美子さんの希望に応じてヒゲをキープしたという大谷だが、彼もまた、真美子さんにあるリクエストをしているという。

「結婚前の真美子さんは“汚れが目立たないから”と黒い服を着ることが多かったそうですが、最近は白い服を選ぶことが増えているといいます。

実は大谷選手が“白が似合うから白い服を着なよ”と言ったことがきっかけだったそうです。それを受けて真美子さんは全身白のコーディネートで外出することもあるほど。愛する人に褒められてまんざらでもないようです。

ちょっとしたことでも褒め合うことが2人の習慣になっているみたいです。さらにお互いの希望を素直に聞き入れているのですから、夫婦仲が円満なのもうなずけます」（前出・一家の知人）

大谷は最新のインタビューで、家族の近況について次のように語っている。

《毎日、娘が大きくなって、昨日できなかったことがいきなりできるようになるんです。それをこの目で見られるのは幸せですね。僕にとっても勉強だなと思うんです》（「Number」1月15日配信）

前出の在米ジャーナリストは言う。

「今回のオフは、愛娘が誕生してから初めてのまとまった休み。大谷選手にとっては癒しの時間になったようですし、真美子さんにとっても大切な家族の時間になったはず。

何より、大好きなヒゲの大谷選手を堪能できたので大満足の日々だったのではないでしょうか」

家族で過ごした時間を糧に、新シーズンも駆け抜ける！