¸µ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥º¡×Ä¹Âô½ã¤µ¤ó¤¬»àµî¡¢84ºÐ¡¡15Æü¤ËÇ¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á¡¡»Ê²ñ¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¡¡1960Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥º¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Ä¹Âô½ã¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¡¢ËÜÌ¾Ä¹Âôµ£¡á¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£84ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£21Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1941Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Âô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¡Âçºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£1966Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï¼«¤é¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Âô´ë²è¡×¤òÀßÎ©¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¡×¡ÖÁ´ÆüËÜ²ÎÍØÁª¼ê¸¢¡×¡¢NHK¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÄ©Àï¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÄ¹Âô½ã¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¦·ÝÇ½³¦¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â²Î¼ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Âô¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¶à¤ó¤ÇÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Âô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«¡¢¼«Âð¤Ë¤ÆÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¾¤ê¤Ë¤âµÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢°äÂ²°ìÆ±¡¢¤¤¤Þ¤À¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ¸Á°¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢£±·î18Æü¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÉ½¤¬ÀÂµî¤«¤é¿ôÆüÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£