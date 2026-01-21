ハーゲンダッツ期間限定♡贅沢いちごミルクで春を先取りクリスピーサンド

ハーゲンダッツから、見た目も味わいも心ときめく期間限定スイーツが登場します。2026年1月20日(火)発売のクリスピーサンド『贅沢いちごミルク』は、本格的ないちごミルクの美味しさを追求した一品。可愛らしい色合いと素材のハーモニーで、ひと足早く春気分を楽しめるのが魅力です。いつものご褒美タイムを、少し特別にしてくれる新作に注目です♡

いちごとミルクの贅沢マリアージュ

クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』は、生乳感のあるミルクアイスクリームに甘酸っぱいいちごソースを加えた、味わいのコントラストが楽しめる仕立て。

ミルクのコクといちごのフルーティーさが口の中で重なり合い、本格的ないちごミルクの余韻を感じさせます。素材それぞれの個性を引き立てながら、最後まで飽きずに楽しめるバランスにこだわっています。

猫の日をスイーツで祝おう♪パティスリーピネードの限定新作登場

素材感を引き出すこだわり設計

ミルクアイスクリームは、乳製品・砂糖・卵黄・塩の4つの素材のみを使用し、生乳の風味をダイレクトに感じられる仕上がりに。

いちごソースは果肉感を大切にし、甘さと酸味のバランスやカットサイズまで細やかに調整されています。

さらに、淡いパステルピンクのいちごコーティングと、ミルクを思わせる真っ白なウエハースが、見た目にも可愛らしいコントラストを演出します。

商品情報をチェック

商品名はハーゲンダッツクリスピーサンド『贅沢いちごミルク』（期間限定）。内容量は60ml。価格は351円（希望小売価格・消費税込み）

2026年1月20日(火)より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他で販売されます。

春を感じるご褒美時間に

可愛らしい見た目と、いちごとミルクの贅沢な味わいを一度に楽しめるクリスピーサンド『贅沢いちごミルク』。寒い季節の中でも、ひと口で春の訪れを感じさせてくれる期間限定の特別感が魅力です。

自分へのご褒美にも、ちょっとした癒し時間にもぴったりな一品を、ぜひこの機会に味わってみてください♪