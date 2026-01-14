ランジェリーブランド「リサマリ」から、2026年のバレンタインを彩る特別なコレクションが登場♡刺繍やアップリケ、レース、リボン、ゴールドチャームを贅沢にあしらい、“Heart”をテーマにした華やかな世界観を表現しました。ときめきをぎゅっと詰め込んだ「ヘルティー」と、上品で優雅な「フローチェ」の2シリーズがラインナップ。自分へのご褒美にも、大切な日の一着にもぴったりな、心躍るバレンタインランジェリーです。

ハートに想いを込めた2大シリーズ

「ヘルティー」はRibbon Heart Jewelをテーマに、立体的なハートモチーフとRisaMagliの文字がちりばめられた、バレンタインムード満点のシリーズ。ケミカルレースや輝くチャームが、胸元を華やかに演出します。

一方「フローチェ」はBotanical Heart Graceがテーマ。小花を忍ばせたハート刺繍や、3連ハートチャームが上品で、記念日にも寄り添う優雅なデザインに仕上げられています。

リサマリのバレンタイン♡ハート尽くしの限定コレクションが登場

8アイテム展開♡多彩なランジェリー

ヘルティー：カップ付きスリップ

7,370円(税込)

各シリーズは全8アイテム展開で、組み合わせの楽しさも魅力。

ヘルティーでは、初登場となるガーターベルトやガーターストッキングがラインナップされ、特別感を高めてくれます。カップ付きキャミソールは、リボンとゴールドチャームがアクセントになり、スタイルアップ効果も◎。

ヘルティー：ガーターベルト

3,850円(税込)

ヘルティー：ガーターストッキング

2,530円(税込)

フローチェ：カップ付きマキシワンピース

8,800円(税込)

フローチェ：キャミソール

6,160円(税込)

フローチェ：フレアショーツ

2,860円(税込)

フローチェは、キャミソールやタップパンツ、フレアショーツなど日常にも取り入れやすいアイテムが揃います。

数量限定♡バレンタインノベルティ

1月14日（水）～2月14日（土）の期間、直営店および対象ECストアではバレンタインキャンペーンを開催。

【フローチェ】【ヘルティー】【ガーターストッキング】を対象に、3点購入で10％OFF、4点購入で15％OFFに。さらに9,900円（税込）以上の購入で、カップスイーツに見立てた可愛らしい「ウォッシュボウル」をプレゼント♪

※ノベルティは数量限定、なくなり次第終了です。

バレンタイン気分を高める♡特別な一着を

リサマリのバレンタインコレクションは、身につけるたびに心までときめかせてくれる特別な存在♡可愛らしさ全開のヘルティーと、上品で優雅なフローチェ、それぞれ異なる魅力が揃いました。限定ノベルティやお得なキャンペーンも見逃せない今だけのチャンス。ぜひお気に入りのランジェリーを見つけて、バレンタインシーズンを自分らしく楽しんでみてくださいね♪