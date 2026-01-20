日本テレビ「復活第２弾！行列のできる法律相談所２時間ＳＰ」が２０日に放送された。

最強の弁護士軍団で橋下徹、本村健太郎、森詩絵里の３弁護士が登場したが、一番左の席がテレビ画面から切られ、ＡＩロボのような人形が座っている映像をカットインさせていた。

北村晴男弁護士の指定席だが、現在は日本保守党の参院議員。ネットでは突然の衆院解散・総選挙の影響かとの見方が広がり「選挙始まるから消されてるの？」「あれ？おらんやん」「日テレさんの隠す技術ｗ」「北村弁護士が隠されちゃってるわ」「北村弁護士がロボットになっている 選挙前だからな」「選挙が始まるから 北村弁護士がロボットに編集されてるｗ」と突っ込む投稿が集まっている。

司会の東野幸治が１６日のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」が、衆院解散がささやかれる中で「行列」収録が行われ、番組側に呼ばれて北村弁護士も収録に参加したが、選挙決定に備えて、弁護士軍団も名物の北村ＶＳ橋下の論争を避けるなど、さすがだったと明かし「（ＯＡは）どうするのかな？北村先生出てるのか？黒塗りなのか、新しい新戦法なのか」と語っていた。