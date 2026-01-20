世界的有名ブランド「ヴァレンティノ」創業者のヴァレンティノ・ガラヴァーニさん（93）死去　レディー・ガガさんら海外セレブが愛用

多くの海外セレブにも愛される世界的有名ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが亡くなったことが分かりました。93歳でした。

世界的シンガーのレディー・ガガさんやハリウッドスターのジュリア・ロバーツさんらが晴れ舞台で着こなしたファッションブランド「ヴァレンティノ」。

1960年にブランドを立ち上げた後、「ロッソ・ヴァレンティノ」と呼ばれる、赤を基調としたコレクションを展開し、世界で愛される存在となりました。

ヴァレンティノ・ガラバーニさん：

私は「美」を愛しています。女性をセンセーショナルでグラマラスでエレガントに見せることが大好きなのです。

自身が語った通り、多くの女性の美しさを際立たせたヴァレンティノさん。

海外セレブの中にも多くのファンがいて、ブラックドレスをまとったモデルのナオミ・キャンベルさんもその1人です。

ナオミ・キャンベルさん（2000年）：

とてもグラマラスでエレガントな気分になれるの。

男性のファッションも手掛け、俳優のトム・ハンクスさんもそのデザインを絶賛していました。

トム・ハンクスさん（2000年）：

このラインが素晴らしい。時代を超える、まさに芸術作品だ。

ヴァレンティノさんの訃報を受け、イタリアのメローニ首相は、その存在を「イタリア高級ファッションの永遠の象徴」とたたえたうえで、「伝説を1つ失った」と追悼しました。

葬儀は23日、ローマで行われる予定です。