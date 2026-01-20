¿¥ÅÄ²È²È¿ÃÃÄ¤Î¡ã·ëÂ«ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¡ä¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£°ìÊý¡¢½Ð¿ØÌ¿Îá¤òÁ°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿Ã°±©Ä¹½¨¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê±éµ»¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä¹½¨¤Ã¤Æ´é¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬°ìÈÖ¡×
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¿¥ÅÄ·³2,000¤Ï¤¢¤ÎÃÏ¤ÇËÜÅö¤Ëº£Àî·³25,000¤ò¡ãµÞ½±¡ä¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤µÖ¤Ë¶¹¤¤Æ»¡£¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤Ï¡Ä
1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè»°²ó¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤Ï¡¢º£ÀîµÁ¸µÎ¨¤¤¤ëº£Àî·³¤¬¤¤¤è¤¤¤èÈøÄ¥¤Ø¤È¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¿Ø¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿®Ä¹¤Ë¡¢¤½¤Î²È¿ÃÃÄ¤Ï¤ä¤¤â¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃ°±©Ä¹½¨¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡ö°Ê²¼Âè»°²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè»°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î£³¿Í¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¦À¶¿Ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¤ÏÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£
·»Äï¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤Î·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤ÎÂç·³¤¬ÈøÄ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê·³¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤¿¿¥ÅÄ²È²È¿ÃÃÄ
º£Àî·³¤¬ÈøÄ¥¤Ø¤È¿¯¹¶¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿®Ä¹¤Î¸µ¡¢ÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤¿¿¥ÅÄ²È²È¿ÃÃÄ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½Å¿Ã¡¦º´µ×´Ö½ÅÀ¹¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤â¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¸¤ã¡×¤ÈäÌÅÄÀ¯¹Ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º£Àî¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¡£°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢²¬ºê½°¤¬Âç¹â¾ë¤Ø¤ÎÊ¼ÎÈÆþ¤ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾Ê¿¸µ¹¯¡£
¡ÖÈà¤¬ÆÁÀî²È¹¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¶â¿§¤Î¹ÃÑÉ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿¤ÓÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÊ¼ÎÈ¤Ë±Ô¤¤´ã¸÷¤òÈô¤Ð¤¹¸µ¹¯¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÅ¨¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯»ö¤¬±¿¤Ó²á¤®¤Æ¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¸µ¹¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²È¿Ã¡¦ÀÐÀî¿ôÀµ¤«¤é¡ÖÂÀ¼éÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤ï¤·¤Î¹Í¤¨²á¤®¤¸¤ã¡×¤È¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿Ä¹½¨
¤½¤ì¤«¤é¾ìÌÌ¤Ï¿®Ä¹¤Î¤¤¤ëÀ¶½£¾ë¤Ø¡£
¿®Ä¹¤Î¿²½ê¤ÎÁ°¤Þ¤ÇµÞ¤®¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿¥ÅÄ²È¤Î½Å¿Ã¡¦Ã°±©Ä¹½¨¤¬¡Ö¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾¾Ê¿¸µ¹¯¤¬Âç¹â¾ë¤ØÊ¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¡£Â³¤¤¤Æ´Ýº¬ºÖ¡¢ÏÉÄÅºÖ¤Ø¤â¹¶¤á¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¥«¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¿®Ä¹¡£
¾ã»Ò¤òÀª¤¤¤è¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢Ãí¿Ê¤ËÍè¤¿Ä¹½¨¤òÁ°¤Ë¡ÖÇÏ¤ò°ú¤±¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤ï¤«¤Ë²¿¤ò¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ëÄ¹½¨¤Ë¡Ö¡Ä½Ð¿Ø¤¸¤ã¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢Ä¹½¨¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ
º£Àî·³¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿®Ä¹¤òÁ°¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¿¥ÅÄ²È²È¿ÃÃÄ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Ð¿Ø¤Î¹ç¿Þ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Ã°±©Ä¹½¨¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÁ°¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ°±©¸ÞÏºº¸Ä¹½¨¤Î¤³¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¡£¿®Ä¹¤Î·èÃÇ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¨¤Î°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤¬²¿¤È¤â¡£ÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤µ¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¤Ê±éµ»¤Ç¤¹¤¾¡ª¡ª¡×¡ÖÆÃ¤Ë¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸³«¡£ÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃ°±©Ä¹½¨¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
°ìÊý¤ÇÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¢Ä¹½¨¤Î³¨¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êÏÃÂê¤Ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖË¿Ã·»Äï¤ÎÃ°±©Ä¹½¨¤µ¤Þ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä¹½¨¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤³¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¼ÆÅÄ¾¡²ÈÅÂ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾¡²È¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¡ÖÄ¹½¨Ìò¤ÎÃÓÅÄÅ´ÍÎ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Ê¤¢¡£¡ØË¿Ã·»Äï¡ÙÃæ¤ÎÄ¹½¨¤Ï¤Þ¤À20Âå¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢Ï·¤±´é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ½»û¸å¤Ë123ËüÀÐ¤ÎÂçÂçÌ¾¤È¤Ê¤ëÄ¹½¨¡£¤·¤«¤·½¨µÈ¤¿¤Á¤ÈÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ´ü¤Ë¤ÏÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡É¤·¤³¤ê¡É¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¡Ä¡£
¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£