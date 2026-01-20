回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気ネタを特別価格の税込110円で販売する「大切り100円」祭りを期間・数量限定で開催。

また、冬に人気の鮮度にこだわった”ブリ”系厳選ネタや、外はサクッ、中はもちもち！キムマリをアレンジした新感覚寿司なども販売されます☆

くら寿司「大切り100円」祭り

発売日：2026年1月23日（金）より順次

販売店舗：全国のくら寿司店舗

くら寿司にて、人気ネタが特別価格の税込み110円で堪能できる「大切り100円」祭りを開催。

日頃の愛顧に感謝の気持ちを込め、大切りにした4つの人気ネタがお得な価格で楽しめるフェアです。

1月23日から5日間は「大切りみなみまぐろ赤身（一貫）」と「大切りうなぎ（一貫）」、1月28日から5日間は「大切りサーモン（一貫）」と「大切り炙りまぐろ（一貫）」が登場します。

さらに、冬に人気の鮮度にこだわったブリ系厳選ネタとして「すだちぶり」と「オーガニックはまち」がラインナップ。

他にも韓国グルメの”キムマリ”をアレンジした新感覚寿司「クリスピーチーズ巻き」や、受験生応援企画として、持ち帰り限定で「合格祈願セット」も販売されます☆

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

大切りみなみまぐろ赤身（一貫）

価格：110円(税込)

販売期間：2026年1月23日（金）〜1月27日（火）

本マグロと肩を並べる高級マグロとして知られる、ミナミマグロを大切りで味わえる「大切りみなみまぐろ赤身（一貫）」

赤身の深い味わいと程よい酸味のバランスが絶妙で、もっちりとした上質な食感とマグロ本来の味わいが口いっぱいに楽しめます。

大切りうなぎ（一貫）

価格：110円(税込)

販売期間：2026年1月23日（金）〜1月27日（火）

脂ののった大型のウナギを厳選した「大切りうなぎ（一貫）」

あっさりとした醤油ベースのタレを使用し、丁寧に焼き上げたあと、蒸しの工程からの「タレつけ」「焼き」を3回繰り返すことで、香ばしい皮目とふわふわの身質でとろけるような食感に仕上げられています。

大切りサーモン（一貫）

価格：110円(税込)

販売期間：2026年1月28日（水）〜2月1日（日）

脂のりが良く、色鮮やかなアトランティックサーモンを使用した「大切りサーモン（一貫）」

口に入れた瞬間、柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みが堪能できます。

大切り炙りまぐろ（一貫）

価格：110円(税込)

販売期間：2026年1月28日（水）〜2月1日（日）

さっぱりとしたあと味、もっちりとした食感が特徴のビンチョウマグロを使用した「大切り炙りまぐろ（一貫）」

表面を炭焼きにすることで香ばしさも同時に楽しめる一皿です。

ブリ系厳選ネタ

冬に人気の鮮度にこだわったブリ系厳選ネタもラインナップ。

脂のりともに上質な約5キロのものを厳選した「すだちぶり」と、「KURAおさかなファーム」による「オーガニックはまち」が提供されます。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

すだちぶり

価格：300円

販売期間：2026年1月23日（金）〜2月1日（日）

徳島県鳴門の渦潮に近い、潮流の速い海域の生けすで育てることで運動量が増え、身の締まりがよいのが特徴の「すだちぶり」

すだちの皮を混ぜた餌で育てることで、ほのかに香るすだちの風味も楽しめます。

オーガニックはまち

価格：300円

販売期間：2026年1月23日（金）〜2月1日（日）

日本で初めて国際的基準のオーガニック水産物として認証を取得した「オーガニックはまち」

シジミに多く含まれる疲労感や日常生活の体調の改善が期待できるといわれている「オルニチン」が通常の天然ハマチの3倍以上、また、オメガ3(DHAなど)を含む、不飽和脂肪酸も豊富に含まれています。

「KURAおさかなファーム」による「オーガニックはまち」の養殖

国際的基準を満たした日本初のオーガニックフィッシュとして、2021年3月に認証を取得した「オーガニックはまち」

くら寿司は2018年からこの研究開発をスタートしており、飼料製造、漁場での養殖、製品加工までの一連の生産プロセスおよびトレーサビリティにおいても国際的基準に準拠しています。

また、地域での連携を深めるため、地元の漁業協同組合に加入した上で漁業権を取得。

高付加価値な魚がくらKURAおさかなファームで育てられています。

KURAおさかなファームとは

サスティナブルな漁業の発展と魚の安定供給を図るため、2021年11月、くら寿司の子会社として設立された回転寿司チェーン初の水産専門会社「KURAおさかなファーム」

「オーガニックはまち」の生産と卸売のほか、AIやICTを活用した「スマート養殖」により、人手不足の解消と労働環境改善を目指しています。

スマート養殖では外部の生産者の方々へ生産を委託していますが、同社が中長期契約で全量買い取りすることで、生産者の方々の収入安定化を図ります。

これらの事業を通じ、グループ内で生産から販売まで一気通貫の体制を構築し、安定した供給量確保とコスト管理を実現することで、より高品質でリーズナブルなお寿司の提供を目指しているのも特徴。

また、生産者の方々や漁協とも連携し、収益機会の提供と労働効率の改善を通じて「若者の漁業就業」や「地方創生」への貢献にも取り組みます。

クリスピーチーズ巻き（コチュジャンソース）

価格：200円

販売期間：2026年1月23日（金）〜2月1日（日）

持帰り：不可

韓国のストリートフードである「キムマリ（春雨の海苔巻き揚げ）」をお寿司風にアレンジした「クリスピーチーズ巻き（コチュジャンソース）」

チーズをシャリと海苔で巻き、天ぷら仕立てにしたメニューです。

ネギ油やごま油などの香味油を配合し、風味豊かに仕上げた甘辛いコチュジャンソースをかけて提供。

外側はサクッと、中はシャリのもちもち食感がクセになる一品です。

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

持ち帰り限定「合格祈願セット」

価格：1,000円

販売期間：2026年1月23日（金）〜無くなり次第終了

セット内容：

“特上まぐろ”泳ぎ続けるマグロのように「合格へ一直線！」“とろサーモン”サーモンの如く激流さえも、力に変えて志望校へ駆けのぼれ“熟成真鯛” 「めで鯛（たい）結果！」になるように“真たこ”タコのように合格を吸い付いて離さない“ゆず塩かつおたたき”自分にカツ。試験にカツ。カツオで勝つ“いくら軍艦”君の努力次第で可能性は、いくらでもある“かずのこ軍艦”一粒一粒が、合格への一歩。試験で「数」多くの正解を“納豆軍艦”粘り勝て！最後まで、ネバ（Never）ギブアップ

受験シーズンに合わせて、縁起の良い合格祈願セットをお持ち帰りセットとして販売。

受験生をくら寿司のお寿司で応援するため、縁起の良いネタが厳選されています。

合格への願いを書き込めるくら寿司特製「絵馬メッセージカード」付きです。

くら寿司のお寿司と一緒に、自身の温かいメッセージを添えて受験生を応援できます！

※店舗により価格は異なります

※予定数量（1万セット限定）に達し次第、販売終了となります

大切りの“ミナミマグロ”や“アトランティックサーモン”が税込み110円で味わえるフェア。

くら寿司にて2026年1月23日より開催される「大切り100円」祭りの紹介でした☆

