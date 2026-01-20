逆さに落ちても着地できるのはなぜ？宇宙飛行士も真似る体勢の立て直し方。何度も落とされてわかった猫の反射能力

すっかり人間の生活に溶け込み、癒しの存在となっている猫ですが、よくよく観察してみると野生の頃の習慣が数多く残っていることに気付きます。



驚きの身体能力を象徴するような背中から落下しての足での着地、気持ち良さそうに寝ているようで何やら警戒していそうな寝姿、のどをゴロゴロ鳴らして甘えるくせに攻撃もする複雑な心理。



これらの行動を理解できたら猫の気持ちがもっとわかるかもしれません。最新科学で明かされた猫の新事実などについて動物の生態に詳しい富田園子さんに連載で教えてもらいました。





わずか0.5秒で立て直し

今回は「なぜ猫が空中で向きを変えることができるのか」を解説します。

猫は高いところから落ちたとき、たとえ仰向けの姿勢だったとしても空中で体を立て直し、足から着地することができます。これを「空中立位反射」と呼びます。

この反射は生後23日頃に現れ、40日頃には完璧に足で着地できるようになるそうです。自分の体高と同等の高さがあればくるりと体を立て直すことができ、それにかかる時間はわずか0.125〜0.5秒。猫に目隠しをしてもこの反射は起きます。

実はウサギやラット、キツネにも空中立位反射はあり、猫に特有というわけではないのですが、実際に人が目にする空中立位反射は身近な猫ばかりだったのでしょう。昔から猫の空中立位反射は注目されてきました。特に物理学の面で。

なぜ猫に物理学？猫は「物」じゃないし…と思わなくもないですが、学者の探求心は抑えられません。19世紀のヨーロッパでは、猫の空中立位反射を物理学でうまく説明できず、議論の的となりました。

物理学では、空中でどこからも力が加えられていないのに物が重心を変えたり向きを変えたりできるわけがない、というのが常識。猫の空中立位反射はこれに反するわけで、多くの学者が複数の仮説を立て、議論したのです。

何度も落とされる災難に

実験のために何度も空中に落とされた猫は災難です。

やがて写真技術が発明され、猫の空中立位反射の連続写真が発表されても「見えないところでヒモか何かを使って猫を操っているのでは？」「猫を落とす人の腕を猫が蹴って力を得ているのでは？」と疑う学者が出る始末。そう、物理学で説明できないので猫の空中立位反射自体を否定しようとしたのです。

現在では、なぜ猫が空中で向きを変えることができるのかは物理学的にも解明されています。

私は物理学に明るくないので詳細を読んでもサッパリなのですが、要は「猫は腰を起点に体を畳んだり伸ばしたりして力を生み出していた」ということらしいです。何のことはない、硬くて動かない「物」ではなく、姿勢を変えることのできる動物なら空中で向きを変えるのは可能だという話です。

詳細については『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた』（ダイヤモンド社）という400頁越えの本に掲載されています。興味ある人はご覧ください。

空中での猫の動きを分析するとこうなります。

【空中立位反射】

（1）腰を軸にまず上半身をひねり下に向ける

（2）落下中は無重力状態なので、上半身をひねる反動で下半身が逆に回転しまうため、それを避けるために後ろ足を大きく広げ、下半身の逆回転を減らす

（3）前足が下を向いたら大きく広げ、下半身も回転させて体全体で着地の衝撃を吸収する

時代は20世紀後半、宇宙開発の波が来ていました。無重力状態で人の方向感覚はどうなるのかを調べるために、また猫で実験が行われました。

宇宙飛行士も応用

ジェット機を落下させ、無重力状態になったところで猫を空中で離したらどうなるかが試されました。猫にはまたまた災難です。

結果は、無重力状態にさらされた時間が5秒以内であれば、猫は正しい向きにきちんと回転して着地することができました。5秒より長いと成功率が下がり、Gが強くなると天井の方に着地する猫も現れたそうです。

宇宙で人間が体の向きを変えるのには、猫の空中立位反射の分析が役に立ちました。宇宙飛行士は体の向きを変えるとき、猫の動きを真似ています。猫は宇宙開発にも貢献していたのです。

ちなみに空中立位反射が起きるには4本の足がほぼ水平になっている必要があります。頭やおしりを下にして落とされたらいくら猫でも体勢を立て直せません。高いところから落ちたら足から着地できたとしてもダメージを負いますから、決して猫を落として実験しないでくださいね！

富田 園子（とみた そのこ）

編集＆ライター。日本動物科学研究所所属。東京在住。