消しゴムを使っていくとお札のデザインが完成！「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞お札富士山」発売

“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」に、お札をイメージした小箱入りセット「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞お札富士山」が新登場。

東京コミュニケーションアート専門学校との共同企画から誕生した新商品で、“旧千円札”に描かれた富士山がテーマに、消しゴムを使っていくと富士山が徐々に姿を現し、お札のデザインが完成します。

2004〜2024年に発行された旧千円札は、表面に野口英世、裏面には雪化粧した富士山と湖面に浮かぶ逆さ富士、桜が描かれたおなじみの絵柄です。

消しゴム本体は暗緑色、ケースの片面には逆さ富士が描かれているので、消していくことで誰もが知っているお札のデザインが再現されます。

お札を模した小箱に、ケースデザイン違いの消しゴム2個を収め、使った消しゴムを戻すと、富士山型の小窓から旧千円札の裏側の富士山の絵が完成する仕組みになっています。

「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞お札富士山」は2026年2月23日から全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販などで発売。価格は638円（税抜580円）です。

エアイン 富士山消しゴム＜限定＞お札富士山