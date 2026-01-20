Ž¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ÍŽ£¤¬Á´Á³¸ú¤«¤Ê¤¤¡ÄŽ¢²¿¤Ç¤â¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤ëÉô²¼Ž£¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÅçÈþÎë¡Ø²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¡Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¿´¤ò¼é¤êÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Éô²¼¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ÆÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÀÄ¤¶¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¡¢¤É¤¦Ãí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¤¢¤ì¤Û¤É¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ë¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÉô²¼¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ´¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Éô²¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤Ã¯¤«¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Éô²¼¤ò¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢»ÍÏ»»þÃæ´ÉÍý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤âÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦Éô²¼¤¬¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦Éô²¼¤ò¤É¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¢£¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤äÂÐ½è¤Î»ÅÊý¡Ê¹ÔÆ°¡Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤Þ¤º¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊµÒ´ÑÅª¤Ë¤ß¤ÆÈ½ÃÇ¡¦É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¤³¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ò³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î°ìÏ¢¤Î»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¾ðÊó½èÍý¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó½èÍý¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¡Ö¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¢ª½èÍý¢ª½ÐÎÏ¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½èÍý¤Ë¤Ï¡¢È½ÃÇ¡¢¿äÍý¡¢°Õ»×·èÄê¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤Î»°¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢
½èÍý¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿
¢
½ÐÎÏ¡¡¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿
»°¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤É¤³¤«¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥Ð¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë
³Æ¥×¥í¥»¥¹¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²¾Àâ1¡¡ÆþÎÏ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²¿¤«»Ù¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿
Éô²¼¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»Ø¼¨¼õ¤±¤Î»þÅÀ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢µ²±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¾Àâ2¡¡½èÍý¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²¿¤«»Ù¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿
Éô²¼¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎºÛÎÌ¸¢¤Ï¾å»Ê¤ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÊ¹¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²¾Àâ3¡¡½ÐÎÏ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²¿¤«»Ù¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿
Éô²¼¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Î·É¸ì¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤½¤¦¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢Éô²¼¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾ðÊó½èÍý¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤È¤Î¥º¥ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢´ÉÍý¿¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å»Ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤È´Ø·¸¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ëÊ¹¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥Ð¥µ¤µ¤ó¤ÈÉô²¼¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¹¤Êý¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÐ±þ¡¡¡Ê¾ðÊó½èÍý¥×¥í¥»¥¹¤òÄó¼¨¤·¡Ë¡Ö¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡©¡¡¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×
¤³¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¾Àâ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¥¤¥¨¥¹¡¿¥Î¡¼¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ç§ÃÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÎ¤ë
¤â¤·¡¢ÆþÎÏ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆþÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö´¶³Ð¡×¡Ê¼ª¡¢ÌÜ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡Ë¤òÄÌ¤·¤¿»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸Ä¿Íº¹¤òÇ§ÃÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ë³Ð·¿¡¢Ä°³Ð·¿¡¢ÂÎÆÀ·¿¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»ë³Ð·¿¡×¡ÖÄ°³Ð·¿¡×¡ÖÂÎÆÀ·¿¡×
¼¡¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ºÇ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÇ§ÃÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢ µÄ»öÏ¿¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¿Þ²ò¤¬¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤
¢¢ ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´
¢¢ Áê¼ê¤ÎÉþÁõ¤ä¿È¿¶¤ê¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë
Ä°³Ð·¿
¢¢ ²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¸ýÆ¬¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤
¢¢ ÅÅÏÃ¤ä²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Û¤¦¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤
¢¢ ¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë
ÂÎÆÀ·¿
¢¢ ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç³Ð¤¨¤ë
¢¢ ¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤ò¤Ä¤«¤á¤ë
¢¢ ºÂ¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö²ñµÄ¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁÐÊý¸þ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤
Éô²¼¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÇ§ÃÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¦Í¤·¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Éô²¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë
»ë³Ð·¿¤ÎÉô²¼¤Ê¤é¡¢¸ýÆ¬»Ø¼¨¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤äÊ¸½ñ¤Ç¤Î»Ø¼¨¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¸ýÆ¬¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä°³Ð·¿¤ÎÉô²¼¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆÀ·¿¤ÎÉô²¼¤Ê¤é¡¢Á°ÃÖ¤¤òÄ¹¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤ËÁê±þ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç»Å»ö¤Î»Ø¼¨¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡ÊÆþÎÏ¡Ë¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢´¶³Ð´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþÎÏ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ë³Ð·¿¤Î¿Í¤¬¸ýÆ¬»Ø¼¨¡¢»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾¦ÃÌ¡¢²èÌÌ¶¦Í¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¾ðÊó¤¬È´¤±Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¢ÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎºÛÎÌ¸¢¤Ï¾å»Ê¤ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î°Æ·ï¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤â¤è¤¤¡¢¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢½èÍý¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎºÛÎÌ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀâÌÀ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤¬´û¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎã¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë·èÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢Éô²¼¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯£¡Ö³ÎÇ§¤Î¾ì¡×¤òºî¤ë
¾å»Ê¤«¤é¤Î»Ø¼¨¼õ¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¹Ô¡Ê½ÐÎÏ¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç·É¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿
¡¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê
¡¦¾å»Ê¤¬Ë»¤·¤½¤¦¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¤Î»Ø¼¨¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö³ÎÇ§¤Î¾ì¡×¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤ÎË»¤·¤µ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢·É¸ì¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Éô²¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤Î»Ø¼¨¼õ¤±¤ÎÊýË¡¤ä¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ¬²ò¡¢ÌäÂê²ò·èµ»Ë¡¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÊó½èÍý¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Éô²¼¤¬¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ä¥Ð¥µ¤µ¤ó¡£Éô²¼¤Ë°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢¥ß¥¹¤ò°ì½ï¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²¼¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê»ë³Ð·¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ýÆ¬»Ø¼¨¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼ÁÌä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î»Ø¼¨¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥â¤Ë¤·¤ÆÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀß¤±¤ë¤È¡¢Éô²¼¤â°Â¿´¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç ÈþÎë¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤ß¤¹¤º¡Ë
Î×¾²¿´Íý»Î
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡£ÀìÌç¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡£2020Ç¯¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö´Ä¶³ØÉÜÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£ÈîÁ°Àº¿À°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö´Ä¶³ØÉÜ¤Ç³Ø½Ñ¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢ÈîÁ°Àº¿À°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Î×¾²¸¦µæÉôÈó¾ï¶Ð¸¦µæ°÷¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤ÇÀ®¸ù ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤É¤¹ »þ´Ö´ÉÍýÂçÁ´¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢»ä¡¢Âç¿Í¤ÎADHD¡©¡¡Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¡Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¿´¤ò¼é¤êÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÊÎ×¾²¿´Íý»Î ÃæÅç ÈþÎë¡Ë