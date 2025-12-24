手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のメンバー・TATSU（年齢非公開）が19日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）の街頭インタビューに出演。妻で女優の足立梨花（33）についてぼやいた。

ほかの人へのインタビューが終わるのを待っていたTATSUは「毎週欠かさず夜ふかししか見ていなくて。ずっと待っていたんですよ。取材が終わるの」と語り、スマートフォンでの妻とのやりとりを見せ「奥さん知ってます？」とスタッフに聞いた。「知らないです」との答えに「足立梨花っす」と言い、自身を「旦那っす」と明かした。

2人は2023年6月に結婚報告会見を行った。「年末の個人的ニュース」を聞かれたTATSUは「婚約発表したんですよ。2年前に。僕、二宮金次郎の末裔なんですけど、“梨花ちゃんも薪も背負って一生歩いて行きます”みたいなことを言ったんです」と語った。

だが、最近「梨花ちゃんが、色んな番組で俺の悪口ばかり言っているんですよ。それをネタにしてね」と言い「だからもう、ちょっと足立梨花は背負えねえなと思いましたよ。薪だけ背負って歩こうかな、と」言い「おっと〜、難しいっすね」と苦笑した。