決済サービス「楽天ペイ」のスマホなど向けアプリでチェックインして「楽天ポイント」が貯まる「楽天チェック」の機能が利用可能に
|楽天ペイアプリだけで簡単に楽天チェックのチェックインができるように！
楽天ペイメントは17日、同社が提供するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のスマートフォン（スマホ）など向け「楽天ペイ」アプリ（以下、楽天ペイアプリ）において対象となる街のお店や公園でチェックインをすると「楽天ポイント」が貯まるポイ活サービス「楽天チェック」（ https://check.rakuten.co.jp/ ）のチェックイン機能を2025年12月17日（水）より利用可能になったとお知らせしています。
楽天ペイアプリはJCSI（日本版顧客満足度指数）の2025年度調査におけるQRコード決済業種で「顧客満足」において業界初の3年連続で1位を獲得した便利でお得なキャッシュレス決済サービスで、現在は楽天グループのフィンテックサービスの“入口”としての役割を強化するため、楽天ポイントのスマホなど向けアプリ（以下、楽天ポイントカードアプリ）の統合やその他の楽天フィンテックサービスの機能を楽天ペイアプリへ搭載する計画を進めて利便性の向上を図っています。
そんな楽天ペイアプリにおいて新たに楽天チェックのチェックインもできるようになりました。楽天ペイメントでは今回の機能追加は楽天ペイアプリに楽天チェックアプリを統合するための取り組みのひとつだとし、今後も利用者にとって利便性の高いサービスを提供して満足度の向上に努めていくとしています。なお、チェックインができる対象拠点はローソンやデイリーストア、西友、リヴィン、サニー、エディオン、上新電機、ライトオンなどとなっています。
アプリ名：楽天ペイ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
Android 要件：8.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pay
アプリ名：楽天ペイ-楽天ポイントカードも利用できるスマホ決済アプリ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
互換性：iOS 15.0以降またはwatchOS 8.0以降、visionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1139755229?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天ペイ 関連記事一覧 - S-MAX
・「楽天ペイ」アプリ、チェックインして「楽天ポイント」が貯まる「楽天チェック」の機能が利用可能に - 楽天ペイメント株式会社
・楽天チェック｜ポイ活の新常識！街のお店でチェックインするだけで楽天ポイントがもらえるアプリ
・楽天ペイ - 街もネットも簡単お支払い!期間限定ポイント使える！