タレントのマツコ・デラックスが１９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。熱々の風呂に入る習慣があることを明かした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは高校生に聞いた「湯船の温度」アンケートで１位・４０度、２位・４２度、３位・４１度という結果が出たという記事を紹介。

この件について聞かれたマツコは共演の株式トレーダー・若林史江さんを見ながら「あたしたち、２人とも９位なんだね…」と９位にランクインした４５度という数字を見ながらポツリ。

「（全体の）２・３％しかない。めちゃ少数派だったわよ」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「ちょっとした鍋じゃないですか。ゆだりません？ 足の爪、はがれそうになりません？」と聞かれると「全然」と即答。

「でも、ちょっと半身浴みたいにしたり、湯船の縁に座ったり、いろいろ繰り返しながら本当、温泉みたいに」と自身の入浴法を明かすと「ぬるいとイライラする」とポツリ。

「温泉で源泉掛け流しみたいなところは温度調整しなければ熱いよ、結構」と続けると「４２度とかだと湯冷めしちゃう。４３度は夏の温度だわ。小さい頃はぬるいのに親が入らせただろうけど、物心ついて自分で温度管理するようになってからは高めが好きね。ウチの親父もガンガンに水を流しながら入ってたわ」と振り返った。

さらには「あたしのシャワーの温度、びっくりするよ。５０度」と明かして共演者を驚かせると「だって、シャワーって、ちょっとぬるくなるじゃない？ 夏は４７度。４５度とかでシャワー浴びてると、なんか体が寒くなってきちゃうの。家の設定もあるのよ。ぬるいのよ、ウチはマンションだから」と続けていた。