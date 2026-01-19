ディスプレイオーディオにHDMI機器を簡単接続できる！｜データシステム カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940｜
■エンタメ性を強化する
ドライブ中の楽しみを広げるためのアイテムとして、データシステムからカーエンターテイメントアダプター「USBKIT CEA940」が登場する。
【画像】HDMI機器をディスプレイオーディオに手軽につなげられると、エンタメ性も高まる！
これは有線接続のApple CarPlay対応のディスプレイオーディオ（DA）やカーナビに、HDMI機器を接続できるようにするもの。HDMIポートを持たない車両でも、USBKITを車両側の通信用USBポートに接続して手軽にHDMIに変換できるのだ。
Amazon Fire TV Stickなどのストリーミング機器（別途インターネット接続が必要）や、DVD／ブルーレイプレイヤーといったHDMI機器による映像コンテンツを楽しめるようになる。
同社のHDMI変換ケーブル「AV004」をUSBKITのHDMIポートと、iPhoneやiPadのUSBタイプＣポートにそれぞれ接続することで、画面をDAやカーナビの大画面にミラーリングでき、デバイスの多くのアプリを表示、操作可能となるので、より便利に使えるようになる。
このUSBKITを介すると、走行中でも映像系コンテンツが視聴可能。同乗者にはうれしい装備となるだろう。
また、有線接続にしか対応していないApple CarPlayやAndroid Autoは、USBKITを使用するとワイヤレス接続が可能になる。スマホにケーブルをつなぐわずらわしさを解消してくれる便利ツールとしても活用できるのだ。
［製品概要］
Data System
カーエンターテイメントアダプター USBKIT
CEA940
価格：1万8700円（2026年1月26日発売）
適合車種：2016年以降に製造された、有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応するカーナビおよびディスプレイオーディオ搭載車
本体にはUSB接続ケーブル（タイプＡ）が備わり、変換アダプター（タイプＡ→タイプＣ）や補助電源として使用可能なUSB電源補助ケーブルが付属している。
［こちらもオススメ！］
■iPhone／iPadの画面をミラーリングできる
ミラーリングHDMI変換ケーブル
AV004
価格：5500円
iPhone／iPadのUSBタイプCをHDMIタイプAに変換するためのケーブルを活用すれば、iPhone／iPadの画面をミラーリングしてDAやカーナビの大画面で映し出せる。
〈文と写真＝ドライバーWeb編集部・兒嶋〉
■問い合わせ先
データシステム
TEL：086-445-1617
https://www.datasystem.co.jp
