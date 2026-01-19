『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞発表 『鬼滅の刃』など5作品
『第49回 日本アカデミー賞』の優秀アニメーション作品賞が発表された。
・劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来
・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
・ひゃくえむ。
・ペリリュー −楽園のゲルニカ−
・劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』
その年の日本映画界を締めくくる映画賞である『日本アカデミー賞』。今回は2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4152名（2025年12月時点）による投票が行われた。授賞式は、3月13日にグランドプリンスホテル新高輪で開催される。
昨年発表された『第48回 日本アカデミー賞』は、最優秀アニメーション作品賞を『チェンソーマン』作者・藤本タツキ氏の読み切り漫画を原作にした『ルックバック』が受賞した。
