YouTuberのいけちゃんが2026年1月17日に公開した動画でインドの航空会社、エア・インディアを利用したことを報告。しかし、動画サムネイルとタイトルで航空会社を貶めるような表現があるとして波紋が広がっている。

「じゃあ乗るなよ」「ナチュラルに見下し」

問題となっているのは、いけちゃんが17日に公開した動画。タイトルは「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです...」というもので、インドの航空会社を利用して10時間のフライトを自撮りした様子や、インドに到着してからの様子が公開されていた。

一方、サムネイルには「半年前に墜落」「評判最悪」という文字が記載されており、いけちゃんは動画の中で、「半年前に墜落事故。離陸して15秒くらいで爆発。乗客250人くらい死亡」と25年6月12日に発生した「エア・インディア171便墜落事故」について、あっけらかんとしながら説明していた。

しかし、このタイトルとサムネイルについて、ネット上からは「じゃあ乗るなよ」「旅行インフルエンサーってナチュラルに見下しするよね」「半年前に墜落って事故原因もハッキリ分かってないのに亡くなった241人にあまりにも失礼すぎる」という声が集まっていた。