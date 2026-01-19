今回は、夫との離婚後、妻がスカッとした理由についてのエピソードを紹介します。

娘に「お母さん、なんでこんな人と結婚したの？」と言われ…

「典型的なモラハラ男の夫と離婚後、息子と娘を引き取り3人で生活を始めましたが、夫に暴言を吐かれなくなったせいかストレスがなくなり、毎日楽しく暮らしていました。

そして離婚からしばらく経ち、かつて夫と暮らしていた家に、夫がいない隙に荷物を取りに来たんです。すると部屋は荒れ放題で、カップラーメンやコンビニ弁当のゴミが散乱していて、夫がすさんだ生活をしている姿が容易に想像できました。

その後、娘が私にスマホを見せてきたのですが、スマホの画面はマッチングアプリで、なんとそこには夫のプロフィールがのっていたんです。『家事が得意な20代〜30歳の女性を希望』などと書かれていたんですが、娘はそれを見て『お母さん、なんでこんな人と結婚したの？』と言って引いていました。

『この人と離婚して正解だった……』と心底思いましたし、離婚後の夫の惨めな姿を想像し、ちょっとスカッとしてしまいました。これまでさんざん夫に苦しめられてきた分だと思っています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ちなみにこの女性の元夫は、離婚後職場でのモラハラが問題になり、左遷されたのだとか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。