Image: woodbase_inc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行や出張の荷造りでいつも頭を悩ませるのが、衣類による荷物のかさばりではないでしょうか。移動時の荷物は極力コンパクトにしたいけれど、従来の圧縮袋は空気を抜くのが手間。それに、毎回ポンプを持ち歩くのも面倒です。そんなパッキングのストレスをワンプッシュで解決してくれるスマ