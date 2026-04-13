【ワシントン＝阿部真司、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランが戦闘終結に向け、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開いた協議は１２日、合意に至らず終了した。これを受け、米国のトランプ大統領は１２日、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡を「封鎖する」とＳＮＳで宣言した。海峡を巡る緊張が再び高まる恐れがある。戦闘終結に向けた初の対面協議は、イランの核開発やホルムズ海峡の開放などを巡り、双方の主張の