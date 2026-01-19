「不適切な意見」の排除がかえってその勢いを増してしまう…悪しき思想を英雄にする「キャンセル」の罠と、真実を暴く唯一の方法

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

ノープラットフォーミングとデプラットフォーミング

「ノープラットフォーミング」は「デプラットフォーミング」と同じではない。ノープラットフォーミングはある人を初めから招待しないが、デプラットフォーミングは与えたプラットフォームをのちに奪うことを意味する。

デプラットフォーミングのほうが大きなリスクを伴う。なぜなら、その行為自体が、その人物の見解が危険で不人気、独特で背教的、クール、タブー、あるいは不都合であり、その人からプラットフォームを奪おうとする人は臆病者あるいは口うるさいお節介者であると示唆する2次証拠になる恐れがあるからだ。

カリスマのある反逆者は人々から愛されやすい。そのため、彼らにデプラットフォーミングを行うと、一部の人々-最も望ましくない層の人々-におけるその人に対する信頼性が高まることもある。

ノープラットフォーミングに関しては、重要なのに過小評価されている側面がある。ある人物がプラットフォームを得るか否かをコントロールすることは誰にもできない、という側面だ。

選択肢は一つではない

私たちは、「プラットフォーミング」と「ノープラットフォーミング」のどちらかを選ぶわけではない。実際には次の2つの世界のどちらかを選ぶことになる。すなわち、問題のある人物が従順で無批判なサクラの支持者で満たされたプラットフォームを得る世界と、問題のある人物が従順で無批判なサクラと、批判的な質問をぶつけ、自分の目で裸の王様を見つけようとする“私たち”で満たされたプラットフォームを得る世界の2つだ。

問題をはらんだ、偽善的な、憎しみに満ちた、あるいは真実ではない主張をする人物を、イエスマンで満たされたインターネットフォーラムや友愛団体などという安全な場所に置き、そこで批判的な質問を浴びることもなく支持者を集めることを許すのか、それとも、そのような人物に本当の意味での抵抗を示し、より高度な議論に参加するよう仕向け、そこで挫折に導くか、のどちらかである。

プラットフォームをすでに得ている人に対しては、この2つのどちらかを選ぶしかない。ノープラットフォーミングはふさわしくない。対立的な意見に対して誰もまともな回答を思いつかない、あるいはあくどい沈黙でしか対抗できないのだという誤解を招く可能性がある。

ノープラットフォーミングは1つの選択肢であるという考えは幻想に過ぎない。私たちに選べるのは、誰かに我が物顔でプラットフォームを使わせるのか、それとも、聴衆の多くがまだ意見を固めておらず、彼らに主張の問題点が示されるプラットフォームを使わせるかの選択肢でしかない。

意見を自由に戦わせることの重要性

では、もし指をパチンと鳴らすだけで苦もなく誰かを公の場から引きずり下ろすことができるとすれば、実際にそうすべきなのだろうか？事実はそれほど単純ではないようだ。

意思決定の大ざっぱな経験則に従えば、迷ったときにはプラットフォームを与えたほうがいいと言える。その理由は、アイディアの自由市場における知識の交換で得られる認識論的・道徳的・政治的な潜在的な利益は極めて大きく、加えて議論のフロアを狭くすることに反対する根拠はあまりに強力であるため、意見を自由に戦わせ、一般の人々の目にさらしたほうが、ほぼあらゆるケースで得られるものが大きいからだ。

あるアイディアをオープンに議論した結果として最終的にはナンセンスだと判明するよりも、タブーと決めつけたアイディアがのちに的を射ていたことが判明するほうが、はるかに甚大な被害をもたらす。真実を恐れる必要はない。悪い考えや不道徳な意見は、ひとりでに価値を下げていく。

