Âçºå¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¡ÖÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤¬Å¹Æâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤À¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Î9³ä¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤ÆÆþÅ¹¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Å¹Â¦¤¬³°¹ñ¿ÍµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍµÒ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤µ¤ì¤ë²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤á¤ó¡×¤Î¡ÖÊÂÀ¹¡×¤¬1028±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¡ÖBraised Pork Ramen¡×¤Ï¡ÖNormal¡×¤Ç1900±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÇÜ¶á¤¤²Á³Êº¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤È´Á»ú¤ÎÎ¾Êý¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëÃæ¹ñ·Ï¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Á³Êº¹¤Ëµ¤¤Å¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹Â¦¤Ï¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤ËÊ£»¨¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüËÜ¸ì¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤µÒ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆâÍÆ¤È²Á³Ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¡×¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢º¹ÊÌ¶Ø»ß¤ä¾ÃÈñ¼ÔË¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶âÅÄËüºîÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤Ë¤Ï¹çÍýÅªÍýÍ³¤¬É¬Í×
¨¡¨¡Å¹Â¦¤ÏYouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í¤òº¹ÊÌ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ò¶èÊÌ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÈÆüËÜ¿ÍµÒ¤Ç²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶èÊÌ¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆþÍá¤òµñÈÝ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í°ìÎ§¶Ø»ß¤ÏÉÔ¹çÍý¤Êº¹ÊÌ¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÎ§¤Ë¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹Â¦¤¬°ìÄê¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆþÅ¹¤½¤Î¤â¤Î¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë²Á³Ê¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¼«Í³¤Î¸¶Â§¤ä±Ä¶È¤Î¼«Í³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤È¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÆó½Å²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¸À¸ì¤ÇÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¡×¤ò
¨¡¨¡Æó½Å²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤È³°¹ñ¸ì¤òÊ»µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²Á³Êº¹¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É½¼¨ÊýË¡¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾ÃÈñ¼ÔË¡¤Îµ¬À©¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ë¡¤¬¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æó½Å²Á³Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÃø¤·¤¯ÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¡ÖÍÍø¸íÇ§É½¼¨¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ³°¹ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°Â¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³°¹ñ¸ì¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤òÌÀµ¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¶Ø¡×¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¨¡¨¡Å¹Â¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖË¡Î§¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤òÍýÍ³¤ËÆþÅ¹¤ò°ìÎ§¤ËµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÌäÂê¤¬À¸¤¸ÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àè¤Û¤É¤ÎºÛÈ½Îã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë°ìÎ§¤ÎÆþÅ¹µñÈÝ¤Ë¡¢¹çÍýÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¼Ò²ñÅª¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤«¤¬È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø½°Íá¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤è¤êÅ¹¼ç¤Î°Õ¸þ¤¬¤è¤êÂº½Å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°Â°×¤ËÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤ÎÆþÅ¹¤ò°ìÎ§¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹ÊÌ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹çÍýÀ¤ò·ç¤¯¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñÀÒ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤Î³°¹ñ¿Í¤äÆüËÜ¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤É¤ÎÄøÅÙÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢°ìÎ§µñÈÝ°Ê³°¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤Î¤ß¤òÍýÍ³¤ËÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í³Ê¸¢¿¯³²¤È¤·¤ÆÉÔË¡¹Ô°Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
