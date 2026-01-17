YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、尻尾で寝かしつけられる子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「全神経を尻尾に集中させてそうでかわいい」「かわいすぎるやろ！」の声が続出しました。

【画像5枚】「本当に“とろん”としてる！」 これが、先輩猫にあやされて“爆睡する子猫”です！

くつろぐ子猫の「むー」

注目を集めたのは「しっぽでトントンされて寝てしまった子猫」という動画。画面には先輩猫の背中にくっついてくつろぐ、子猫の「むー」くんの姿が映っています。安心しきった表情で寄り添うむーくん。「お兄ちゃんのそばは落ち着くニャ〜」という声が聞こえてきそうな、穏やかな時間です。

先輩猫の尻尾がパタン、パタンと一定のリズムで動き始めました。その尻尾が、ちょうどむーくんの体に優しく当たります。まるで赤ちゃんをあやすような“しっぽトントン”に、むーくんもまんざらでもない様子。

先輩猫の尻尾が当たるたびに、少しずつ目を細めていくむーくん。「なんだか心地いいリズムだニャ」と、不思議な揺れに身を委ね始めます。先輩猫も「ほら、お昼寝の時間だぞ」と言わんばかりに、絶妙な力加減でトントンを続けます。

次第にまぶたが重くなり、とろんとした表情になるむーくん。必死に起きようと薄目を開けますが、強烈な睡魔には勝てません。「もうダメ、お休みニャさい」と、ついに寝てしまいました。

動画を見た人からは「メトロノームみたいで見てるこっちも眠くなる」「こんなかわいい寝かしつけ見たことないよ」「尻尾の使い方がプロ級」といった、先輩猫のテクニックとむーくんの愛らしさを絶賛するコメントが多数寄せられていました。

（オトナンサー編集部）