オリックス時代の同僚のインスタに登場

ドジャースの山本由伸投手が、またしても意外な場所で発見された。西武の黒木優太投手が16日、自身のインスタグラムを更新。海釣りを楽しむ様子を公開したが、そこに写り込んでいたのは昨季のワールドシリーズMVP右腕だった。あまりに自然体な姿にファンからは「ん？後ろの人は……」「3度見した」と驚きの声が上がっている。

黒木は「今年も岡山へ遊びに行って来ました！」と報告し、大きな魚を両手で掲げる写真を投稿。「毎年ファーストヒットはMVP君ですが、この釣り大会7年目にして遂にMVP君より早く魚を取れました！ 本当に嬉しかったです」と綴り、かつての同僚である山本を“MVP君”と呼んで釣果を競ったことを明かした。

背後には、ニット帽を被りリラックスした表情を浮かべる山本の姿があった。昨季はドジャースの先発の柱として12勝を挙げ、ワールドシリーズでは胴上げ投手となるなど獅子奮迅の活躍を見せたが、オフには地元の山や海を訪れたり、オリックス時代の同僚と再会したりなど、日本時代と変わらない姿を見せている。

メジャーで12年総額3億2500万ドル（約513億7300万円）の大型契約を結ぶスター選手となっても、地元やオリックス時代の仲間を大切にする姿にSNSも続々と反応。「変わらぬ関係性に微笑む」「やっぱり今年の釣りも黒木が一緒だったんだ。由伸ちゃんの素がかわいいし嬉しすぎる」「待ってました！ ジョニーさんと、由伸くん。最強コンビだな！」「MVP君のなんとも言えない顔が面白い」などの声が集まった。（Full-Count編集部）