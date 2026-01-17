故フレディ・マーキュリーさんの「隠し子」を名乗った女性が、希少な脊椎がんとの闘病の末、48歳で死去した。昨夏、作家レスリー・アン・ジョーンズの著書『Love, Freddie』でその存在が公になったばかりだった。



【写真】「隠し子説」を否定する親友のメアリー・オースティン

夫トーマスさんは、妻が「長い闘病の末、安らかに息を引き取った」と語り、遺灰はアルプスに散骨したことを明かした。ジョーンズは「彼女は終始病と闘いながらも、真実を伝える使命に生きていた」と追悼。女性は幼少期からがんと闘い、再発後にジョーンズと4年間かけて本を完成させたという。



女性は生前、フレディとの関係を「34年間、父の人生は歪められてきた。私は沈黙を守ってきたが、もう時間がない」と語っていた。著書によると、フレディさんが友人の妻と関係を持ち生まれた娘で、フレディさんからは「ビビ」と呼ばれ、日記を託されたと主張している。



一方、フレディさんの親友メアリー・オースティンは「そんな秘密があったとは信じ難い」と否定している。



女性は死の直前、夫と2人の息子と南米旅行を楽しみ、抗がん治療を再開。ジョーンズは「彼女と過ごした時間は私の人生の誇り」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）