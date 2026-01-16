DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡¢Åû¹á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡¢µÜºêÉÒÏº¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢Åû¹á¤ÈµÜºê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅû¹á¤¬ÆâÌî¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÜ粼¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ê»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ´¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢16Æü¤ËÅû¹á²ÅÃÒ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎÅÐÏ¿¤ò³°Ìî¼ê¤«¤éÆâÌî¼ê¤ËÊÑ¹¹¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù