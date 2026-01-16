¡Ò²£ÉÍ»ÔÄ¹¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ó¡ÖÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È½Æ·â¥Ýー¥º£³²ó¡Ö¥Ç¥Ö¡Ä2Æ¬¿È¤«¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×Ë½¸À¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Ç¡Ä¿Í»öÉôÄ¹¤¬¹ðÈ¯¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÂ¾¿Í¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¡Ê53¡Ë¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëË½¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ô¤ÎÃæ¿õ´´Éô¤Ç¤¢¤ë¸½Ìò¿Í»öÉôÄ¹¤¬´é½Ð¤·¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀÚÊ¢¤À¡×¡ÖÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡£¿Í»ö¸¢¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¶¼Ç÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Î¾¸°®¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¿Í»öÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡Ó»³Ãæ»ÔÄ¹¤¬¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂç±ê¾å¤·¤¿¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÀèÇÚ¡É¼óÄ¹
¡Ö¤ªÁ°Ï¿²»¤È¤«¤·¤Æ¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×
»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï2021Ç¯¤Ë»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢ºòÇ¯ºÆÁª¤µ¤ì¤Æ¸½ºß£²´üÌÜ¤À¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¶µ¼ø¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎÆ»¤ËÅ¾¿È¤·¤¿»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ£¿ô²ó¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î»³Ãæ»á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»Ô¿¦°÷¤ä³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÝÅÄ½ß»á¡Ê49¡Ë¡£ºòÇ¯²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«49¤«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD 9¡Ë¤ÎÍ¶Ã×Ã´ÅöÉôÄ¹¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤éÁÈ¿¥¤ÎÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Í»öÉôÄ¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«¿È¤¬Íá¤Ó¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½¸À¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í»öÉôÄ¹½¢Ç¤¸å¡¢»ÔÄ¹¼¼¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤Î¤«¤¿¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤È»öÁ°Êó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì´ù¤ò¥Ð¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ½ñÎà¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÁ°Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤éµö¤µ¤Ê¤¤¤¾¡Ù¡Ø¤ªÁ°Ï¿²»¤È¤«¤·¤Æ¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç½Æ·â¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½Æ·â¥Ýー¥º¤Ï£³²ó¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ»á¡Ë
°ÊÁ°¤Ë¤âµ×ÊÝÅÄ»á¤ÏTICAD 9¤ÎÍ¶Ã×Ã´ÅöÉôÄ¹»þÂå¤Ë¡ÖÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×¤ÈÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë°Ò°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í»öÉôÄ¹½¢Ç¤¸å¡Ö²¿¤é¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤Ï¢Íí¤¬Ê¿Æü¤ÎÌë´Ö¡¦¿¼Ìë¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤òÌä¤ï¤º¾ïÂÖ²½¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç»ýÉÂ¤â°²½¤·¤¿¡£
»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤È°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿Ï¢Íí¤ÏÏ«Æ¯Ë¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Ï«Æ¯»ö·ï¤¬ÀìÌç¤ÎÅè粼ÎÌÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤¬¤µ¡×¡Ö¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¤À¡×30Ê¬¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÇÍÅÝ
¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤¬Èó¾ï¼±¤ÊË½¸À¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÔÄ¹¼¼¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯2·î5Æü¡¢¹â±ßµÜÈÞµ×»ÒÅÂ²¼¤âÎ×ÀÊ¤·¤¿¹Ô»ö¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î²£»³Àµ¿Í¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤È¤á¤¿»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡¢²£»³»á¤ò¤Ë¤é¤à¤è¤¦¤Ë¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¥Ç¥Ö¡×¡Ö£²Æ¬¿È¤«¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡£»à¤Í¤è¡£¤¢¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÀ¼¤¬¡×¤È¡¢¤¢¤é¤ó¸Â¤ê¤Î°ÇÍ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤â¡Ê»×¤¤½Ð¤¹¤È¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡£¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÊºòÇ¯¼¿¦¤·¤¿¡ËÉû»ÔÄ¹¡Ê¤Î¤³¤È¡Ë¤â¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤¬¤µ¡Ù¤È¤«¡£¡Ø¤¢¤¤¤Ä¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¸½¿¦¤ÎÉû»ÔÄ¹¤È¶ÉÄ¹¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡Ù¤À¤È30Ê¬¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÇÍÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ»á¡Ë
»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï»þ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÃÏ¶â¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¾ÚµòÉÕ¤¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¤¬Àß¤±¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¸å¤Ë11²ó¤â¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÌäÂê¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁû¤¬¤»¤¿2024Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê½ñÎà¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ïµé´¤¬ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¦°÷Æ±»Î¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¦°÷¤ò¶²ÉÝ¤Ç»ÙÇÛ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æµ×ÊÝÅÄ»á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤«¤éºÆÀ¸¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤Î»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÎÀ¼¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢
¡Öº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤±¤Éº£¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡¡»ÔÄ¹ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í»öÉô¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÔÄ¹¼Ç¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´
²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢1·î11Æü¸ø³«¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¤Çµ×ÊÝÅÄ»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÁÊ¤¨¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏÂ¨Æü¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ»ä¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿Ç§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤ËÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅè粼ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖºÛÈ½Åù¤Ç¿¿¼ÂÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÎ©¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ë¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¡Êµ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é»ÔÄ¹¤Î¸£À©¤òÌµ»ë¤·¤Æ»ÔÄ¹¼¼¤ËÆþ¤ëºÝ¤ËÏ¿²»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20～30»þ´ÖÊ¬¤Î²»À¼¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤äSNS¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Úµò¤ò¸Ç¤á¤¿¾å¤Ç¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òµ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë±ÇÁü¤òºòÇ¯12·î¤Ë»ÔÌò½êÆâ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥¸¥á¤È¤«¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¶á¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿Í»öÉôÄ¹¤Ç¤¹¤«¤é»ß¤á¤ëÎ©¾ì¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ¨¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹¤¬¸À¤¦¡È¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¡É¤È¤«¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¡É¤È¤«¤¤¤¦±¢¸ý¤Ï³Ø¹»¤Ç¤ÏÅöÁ³¥¤¥¸¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥¸¥á¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤Î¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¤«¤é¿¦°÷¤ò¼é¤ë¤Î¤â»ÔÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÔÄ¹¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¿¦°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤Î¿¦ÀÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµ×ÊÝÅÄ»á¡Ë
¤À¤¬µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤òÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤«¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î²£ÉÍ»ÔÌ±¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÄ¹¼Ç¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢ÃæÎ©À¤ÈÀìÌçÀ¤¬¤¢¤ëÄ´ºº¤ò²£ÉÍ»Ô¤¬¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤¬Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¤´¼«Ê¬¤ÈÂÐÅù°Ê¾å¤Ë¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£1¿Í1¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ377Ëü¡¢µÄ°÷86¿Í¡¢¿¦°÷4Ëü5000¿Í¡£¤³¤Î1¿Í1¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼«Ê¬¤Ï¡ÈÀÁ±Àâ¡É¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤í¤¦¤È»×¤¨¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î´ê¤¤¤Ï»³Ãæ»ÔÄ¹¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ