¡ÚÂç´¨ÇÈ¡Û20Æü¤´¤í¤«¤éÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡ªº£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï¡ÖÄ¹´ü·¿¡×¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬Å°Äì²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤ÇÆ°²è¡Ö¡ÚÂç´¨´¨ÇÈ¡Û20Æü¤´¤í¤«¤é·Ù²ü¡¡º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï¡ØÄ¹´ü·¿¡Ù¡×¤ò¸ø³«¡£1·î20Æü¤´¤í¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Ë¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï¡¢1·î¾å½Ü¤Î3Ï¢µÙ»þ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¡ÖÄ¹´ü·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾±º»á¤Ï¤³¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¶Ë±²¤ÎÊ¬Îö¡×¤òµó¤²¤¿¡£ËÌ¶ËÉÕ¶á¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¨µ¤¤¬Ê¬Îö¤·¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÆî²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¹âµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç´¨µ¤¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÂÚÎ±¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂçÀã¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¡îÀþ¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Þ¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¹ßÀã¤Ï20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤´¤í¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¡¢21Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£ÆÃ¤Ë¡¢JPCZ¡ÊÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤¬ÌÀÎÆ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ä»³±¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢21Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ÆÃÏÊý¤ÇÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇË½É÷·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï20Æü¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25Æü¤´¤í¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÂçÀã¤äË½É÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òÁá¤á¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
