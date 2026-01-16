¡ÔÎ©¤ÁÂà¤¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤Ë»É»¦¡Õ¡Ö²¿¤«¤¬¥Ð¥ó¥Ã¤ÈÇúÈ¯¡×¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇ¦¤Ð¤»¡Ä¡×2¿Í»à½ý¤Î»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÂáÊá·à¤È¡È²ÈÄÂ6.5ËüÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¡Ö40¡Á50Âå½÷À¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃË¤Ï1·î15Æü10»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¼êÂ³¤¤ÇË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÃËÀ¼¹¹Ô´±¤È²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ò¿ÏÊª¤Ç½±¤¤¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤é¤Ë¼èºà¡£¾Ú¸À¤«¤é¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö60Âå¤Î¼¹¹Ô´±¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ï»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¡¢ÊÌ¤Î2¿Í¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¡£»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ø²ÙÊª¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡Ù¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¹¹Ô´±¤é¤Ï¤½¤ÎºÝ¡¢¤Ê¤¼¤«È¢¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤ÉßÃÏ³°¤ØÈòÆñ¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¼¹¹Ô´±¤Î¶»¤ÈÃËÀ¼Ò°÷¤ÎÇØÃæ¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¡£ÃËÀ¼Ò°÷¤ÏÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤·¡¢¼¹¹Ô´±¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£»ö·ï¸½¾ì¤«¤éÌó600¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃË¤Ï²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¶â¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹Ô´±¤é¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤ÎÈÈ¹Ô¡¡²áµî¤Ë¤Ï"ÆüËÜÅá»¦¿Í"¤â
¡¡¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅö»ö¼Ô¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶¯À©Åª¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤À¡£ÍÂ¶â¤äµëÍ¿¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¯À©¼¹¹Ô¤ÏºÄÌ³¼Ô¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£2001Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬²È²°ÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Î¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤ËÆüËÜÅá¤Ç3¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó2Ç¯¸å¡¢Èï¹ð¤ÎÃËÀ¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¤ÎºÝ¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î²ðÆþ¤Ê¤É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤Æ·Ù´±¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¼¹¹Ô´±¤é¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬2¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤«¤éÇúÈ¯²»¤¬¾å¤¬¤ê¤Ü¤ä¤¬È¯À¸¡£±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶áÎÙ¤Î40ÂåÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½÷À¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¡Ä¡×
¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤äµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ð¥ó¥Ã¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÇúÈ¯²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶«¤ÓÀ¼¤È¤«¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¾Ç¤²½¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï10»þ40Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æ»Ã¼¤Ë·ì¤ÎÀ×¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖµßµÞÈÂÁ÷¤ÎºÝ¡¢¼¹¹Ô´±¤Î¶»¤Ë¤ÏÊñÃú¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÊñÃú¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¡¢²ÐºÒ¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá»þ¤Ë¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿ÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇ½éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤¿40¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬·Ù´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ç¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶á¤¯¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÃË¤¬½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ïµþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¡£ÃÛ40Ç¯¤Û¤É¤ÎÌÚÂ¤²È²°¤Ç¡¢¤â¤È¤Ï·úÊª¤Î1³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾Ë»ÒÅ¹¤¬½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤Ï6.5Ëü±ß¤Û¤É¡£6¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÊý¤Ï3¡Á4Ç¯Á°¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤ÆÎ©¤ÁÂà¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ÎÉô²°¤Ë¤¿¤Þ¤Ë40¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Êì¿Æ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»ä¤Î²È¤ÎÁë¤âÇúÈ¯¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò°ú¤Â³¤ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
