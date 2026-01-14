¡Öfrom ARGONAVIS 3rd LIVE - ¥¥ß¤¬¸«¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸ -¡×Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ¡Úfrom ARGONAVIS 3rd LIVE - ¥¥ß¤¬¸«¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸ -¡Û¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢À¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öfrom ARGONAVIS¡×¡£Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤ò¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤ÏÁ´¥Á¥±¥Ã¥È¤¬SOLD OUT¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÀË¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´35¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤òÃ©¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÀáÌÜ¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¹ñÆâ¡¦³¤³°¶¦¤ËÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¤Ï1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
from ARGONAVIS 3rd LIVE - ¥¥ß¤¬¸«¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸ -
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡§16:00¡¡³«±é¡§17:00
²ñ¾ì¡§Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
½Ð±é¡§
Argonavis
¼·À± Ï¡:°ËÆ£¾»¹°¡¢¸ÞÎÇ·ë¿Í:Æü¸þÂçÊå¡¢Åª¾ì¹Ò³¤:Á°ÅÄÀ¿Æó¡¢µË¹¼ÑÛÀ¸:¿¹Åè½¨ÂÀ¡¢ÇòÀÐËü³½:¶¶ËÜ¾ÍÊ¿
GYROAXIA
°° ÆáÍ³Â¿:¾®³Þ¸¶ ¿Î¡¢Î¤ÄÍ¸ÂÁ:¶¶ËÜ¿¿°ì¡¢Èþ±àÎé²»:¿¿ÌîÂó¼Â¡¢½ì ÎÃ:½©Ã«·¼ÅÍ¡¢³¦Àî¿¼¹¬:µÜÆâ¹ðÅµ
Fantôme Iris
FELIX:¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼
Support Members¡¡Gt.Åß¿¿¡Êas LIGHT¡Ë¡¢Gt.YOUSAY¡Êas ZACK¡Ë¡¢Ba.Sato from ASH DA HERO¡Êas HARU¡Ë¡¢Dr.¿¢ÌÚ·ú¾Ý¡Êas D¡Ë
É÷¿ÀRIZING¡ª
¿À¥ÎÅçÉ÷ÂÀ:ÃæÅç¥è¥·¥¡¢ÄØ ÂçÏÂ:¶â»Ò À¿¡¢¼ãÁð¤¢¤ª¤¤:¼ò°æ¹Âç
Support Members¡¡Gt.¼Ç»³Éð·û¡Êas ÄØ ÂçÏÂ¡Ë¡¢Ba.ÌÜ¹õ°êÌé¡Êas Ááºäå¦Ê¿¡Ë¡¢Dr.RYOTA¡Êas ¸ÞÅç Ì¨¡Ë
¦Åpsilon¦µ
±§¼£Àî»çÍ¼:ºç¸¶Í¥´õ¡¢Æó¾ò ÍÚ:³á¸¶³Ù¿Í
Support Members¡¡Ba.¤á¤ó¤Þ¡Êas Æó¾ò ÁÕ¡Ë¡¢Syn.æÆÇÏ¡Êas °ÈÇÏÍ£¿Ã¡Ë¡¢Dr.ËÌÂ¼ Ë¾¡Êas ±¨´ÝÎè»Ê¡Ë¡¢Gt.Æ£°æ·òÂÀÏº
¡Á±ÇÁü½Ð±é¡Á
ST//RAYRIDE
ÍäÀîÎÛÂÀÏº:SHIN¡¢Å·²¦»ûÎ¶²ð:ÎÓ Í¦
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://argo-bdp.com/live/post-42008/
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M1. ¥Õ¥¦¥é¥¤Á´ÎÏ¥¸¥ã¥ó¥×¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M2. Ì´¸«¤ëBoy¼é¤ë¤¿¤á¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M3. ¥Õ¥¦¥é¥¤¤ï¤é¤Ù¤¦¤¿¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M4. NO RICE NO LIFE¡ÊShort ver.¡Ë¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M5. ¥é¥ó¥¬¥ó¥é¥ó¡ÊShort ver.¡Ë¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M6. ¥Ð¥ó¥¶¥¤RIZING!!!¡¿É÷¿ÀRIZING¡ª
M7. Cynicaltic Fakestar¡¿¦Åpsilon¦µ
M8. Overlord¡¿¦Åpsilon¦µ
M9. ¥ª¥ë¥È¥í¥¹¡¿¦Åpsilon¦µ
M10. ¹öºÒ¤ÎÅ·»È¡¿¦Åpsilon¦µ
M11. ¸÷¤Î°Ëâ¡¿¦Åpsilon¦µ
M12. ¶ä¤ÎÉ´¹ç¡¿Fantôme Iris
M13. Vamserker¡¿Fantôme Iris
M14. Into the Flame¡¿Fantôme Iris
M15. ·è°Õ¤Î±«¡¿Fantôme Iris
M16. ¥Ô¥¨¥í¡¿Fantôme Iris
M17. GO CRAZY¡¿ST//RAYRIDE¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
M18. Àä¾§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¿ST//RAYRIDE¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
M19. STRAYDASH//STARTDASH¡¿ST//RAYRIDE¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
M20. WITHOUT ME¡ÊShort ver.¡Ë¡¿GYROAXIA
M21. GETTING HIGH¡ÊShort ver.¡Ë¡¿GYROAXIA
M22. DANCING PARANOIA¡¿GYROAXIA
M23. Freestyle¡¿GYROAXIA
M24. MANIFESTO¡¿GYROAXIA
M25. Unshakeable¡¿GYROAXIA
M26. THRONE BREAKER¡¿GYROAXIA
M27. ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¡¿Argonavis
M28. STARTING OVER¡¿Argonavis
M29. VOICE¡¿Argonavis
M30. À±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¿Argonavis
M31. JUNCTION¡¿Argonavis
M32. will¡¿Argonavis
M33. Sign¡¿Argonavis
EN1. ¥¥ß¤¬¸«¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¿from ARGONAVIS
EN2. AAside¡¿ALL CAST
¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢¡Öfrom ARGONAVIS 3rd LIVE - ¥¥ß¤¬¸«¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸ -¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://bmu.lnk.to/fromARGONAVIS_3rdLIVEpr
ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§¡Á 1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¹ñÆâÇÛ¿®¼õÉÕURL
https://eplus.jp/argo-3rd/st/
³¤³°ÇÛ¿®¼õÉÕURL
https://ib.eplus.jp/argo-3rd_st
¡ã¡Öfrom ARGONAVIS¡Ê¥Õ¥í¥à¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹¡Ë¡×¤È¤Ï¡ä
¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ÖÅùÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¼«¿È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖArgonavis¡Ê¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹¡Ë¡×¡ÖGYROAXIA¡Ê¥¸¥ã¥¤¥í¥¢¥¯¥·¥¢¡Ë¡×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖFantôme Iris¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¤¥ê¥¹¡Ë¡×¡ÖÉ÷¿ÀRIZING¡ª¡Ê¥Õ¥¦¥¸¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¡×¡Ö¦Åpsilon¦µ¡Ê¥¤¥×¥·¥í¥ó¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¡ÖST//RAYRIDE¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÌ¥ÎÏ¡£
(C)ARGONAVIS project.
Photographer¡§À¾ô¢ÂÀ°ì
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
from ARGONAVIS¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://argo-bdp.com/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ from BanG Dream!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://anime.argo-bdp.com