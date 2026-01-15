¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£µÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤¬Â³Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÅö¶É¤¬ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¡Ö£È£²£°£°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¢Æþ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿¦°÷¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤é¤ìÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç»±²¼¤Î±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×Âç¼ê¥¢ー¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤¬ÆðÄ´¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¤â¤È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Î³ô²Á¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤À¤¬¡¢£´£°£°£°±ßÁ°¸å¤Î¿å½à¤Ç¤ÏÃÍº¢´¶¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£µÆü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤¬Â³Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÅö¶É¤¬ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¡Ö£È£²£°£°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¢Æþ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿¦°÷¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤é¤ìÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç»±²¼¤Î±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×Âç¼ê¥¢ー¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤¬ÆðÄ´¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¤â¤È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Î³ô²Á¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤À¤¬¡¢£´£°£°£°±ßÁ°¸å¤Î¿å½à¤Ç¤ÏÃÍº¢´¶¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS