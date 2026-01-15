¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼ ¤Î¡Ö»õ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´Å¤¤¡×¹á¿å¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ëÆÀ¤ë¤«¡©
¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Þ¥¹²Á³ÊÀïÎ¬¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¡¢Ç¯¾¦100²¯±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
D2C¤ÈÎÌÈÎ¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢ÁÒ¸ËÀ°È÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝÇÛÁ÷¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
54»Ô¾ìÅ¸³«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤ØËÜ³ÊÅª¤Ê³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ÏÆîÊÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶2026¡×¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¸ø±é¤Ç¤Ï½éÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÀ®¸ù¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¿Ê¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ë¥¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊUlta Beauty¡Ë¤ò´Þ¤à¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×¾®Çä¶È¼Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤ä¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥ß¥Î¡¼¥°¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³«È¯²ñ¼Ò¥»¥ó¥È¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊScent Beauty¡Ë¤ÎCEO¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2025Ç¯»þÅÀ¤Ç54»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò´Þ¤à¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñ¤Ø¤Î³ÈÂç¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈôÌö¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎµÞÀ®Ä¹
¥»¥ó¥È¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï2022Ç¯¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê½é¤Î¹á¿å¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ ¥Ð¥¤ ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡ÊSweet Tooth by Sabrina Carpenter¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ÊCherry Baby¡Ë¡×¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¥ß¡¼¡¦¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡ÊMe Espresso¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤â¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î»ÒÌò¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÊShort n' Sweet Tour¡Ë¡×¤ÇÇä¾å7740Ëü¥É¥ë¡ÊÌó116²¯1000Ëü±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢7ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¡ÊMan¡Çs Best Friend¡Ë¡×¤Ï8·î¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢11·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»ö¶È¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¼¥Ô¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¡ÊYipitData¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï2025Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ç1100Ëü¥É¥ëÄ¶¡ÊÌó16²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤òÃ£À®¤·¡¢2024Ç¯Èæ¤Ç10¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç60¡ó°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Å¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹á¤ê¤¬»þÂå¤Î¥à¡¼¥É¤òÂª¤¨¤¿ÍýÍ³
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î³ÈÂç¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¸½¾Ý¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤ä¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢Ì¾À¼¤òÀ¸¤«¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¹á¿å¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¹á¿å¤Ï¡¢¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¡Ö»õ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´Å¤¤¡×¥°¥ë¥Þ¥ó·Ï¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ø¤Î²óµ¢¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¯¼£ÅªÊ¬ÃÇ¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¿Í¡¹¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÆ¨Èò¤È¤Ê¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë°Â¤é¤®¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¥Þ¥¹»Ô¾ì¤ÇÃÛ¤¤¤¿²Á³ÊÀïÎ¬¤Èº¹ÊÌ²½¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëSKU¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤ÎÃíÎÏÂÐ¾Ý¤ÏºÇ¿·ºî¡Ö¥ì¥â¥ó¡¦¥Ñ¥¤¡ÊLemon Pie¡Ë¡×¤ò¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ø¹¤²¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥â¥ó¡¦¥Ñ¥¤¤Ï12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¥°¥é¥Ï¥à¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¾õ¤Î¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹á¤ê¤Î¥Î¡¼¥È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥á¥¹¤ä¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤â¡¢2025Ç¯¤Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥´¥á¥¹¤Ï7·î¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊRare Beauty¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤òÈ¯Çä¡£¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï11·î¤Ë5ºîÌÜ¤Î¹á¿å¡Ö¥æ¥¢¡¦¥¿¡¼¥ó II¡ÊYour Turn II¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥»¥Õ¥©¥é¡ÊSephora¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¹â²Á³ÊÂÓ¤òÁÀ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï90¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü3500±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹áÎÁÂç¼êDsm¥Õ¥£¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò¡ÊDsm-Firmenich¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¹á¿å¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥¹»Ô¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢30¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ü¥È¥ë¤¬29.99¥É¥ë¡ÊÌó4500±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£10·î¤Ë¥¢¥ë¥¿¤Ø³ÈÂç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢75¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤ò55¥É¥ë¡ÊÌó8250±ß¡Ë¤ÇÅêÆþ¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤òÌÏ¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ö¥Ð¥¤¥È¥µ¥¤¥º¡×ÈÇ¤ò20¥É¥ë¡ÊÌó3000±ß¡Ë¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¸ú²Ì¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëÈÎÇä¤È¾ÃÈñ¼ÔÀÜÅÀ¤Î³ÈÂç
¡ÖÈà½÷¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£°Â¤¹¤®¤ë²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¤ÏÄã¤á¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀïÎ¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥Þ¥¹»Ô¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¡¼¥É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°Å¸³«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥Þ¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸²Á³Ê¤Ø°ú¤¾å¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¡£
¥Ý¥Ã¥×³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢¹á¿å¤ÎÇä¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¸åÊ§¤¤·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¯¥é¡¼¥Ê¡ÊKlarna¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Çä¾å¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¡¼¥Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇä¾å¤¬¹â¤«¤Ã¤¿·î¤Ï2·î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÇä¾å¤Ï95¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï10·î²¼½Ü¤ËÊÆ¹ñ¸ø±é¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡×¥Ä¥¢¡¼¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¥»¥ó¥È¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Î¿·»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢D2C¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÆîÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë²¤½£¤äÃæÅì¤Ç¤â¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤òÀ¤³¦Åª¤ËµðÂç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤ë¡£
D2C¤È¶¡µëÌÖÀ°È÷¤Ç¤á¤¶¤¹¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É²½
¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ ¥Ð¥¤ ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óD2C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ËÁÒ¸Ë¤ò³«Àß¤·¡¢²¤½£¤ª¤è¤ÓÃæÅì»Ô¾ì¤Ø¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÇÛÁ÷¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤¬¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈ¼«À¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤â¡ØÀ¤³¦ÂÐ±þ¥µ¥¤¥È¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ÎÃíÊ¸¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤éÈ¯Á÷¤µ¤ì¡¢¹â³Û¤ÊÁ÷ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥â¡¼¥â¥ê¥¹»á¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Inside Sabrina Carpenter¡Çs plan for global fragrance domination¡Ï
Emily Jensen¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë