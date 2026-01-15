Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹135Ëü±ß¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¹â¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤Î50ÂåÃËÀ
Êª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£»Ùµë³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©¤Î50ÂåÃËÀ¡ÊIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿Ç¯¼ý900Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÅß¤Ë¡Ö120Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö135Ëü±ß¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¾ºµë¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊª²Á¤ÏÆüËÜ¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤¤Î¤ÇÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤Ç¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ºòº£¤Î±ß°Â¤ä¸½ÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢135Ëü±ß¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
³ÛÌÌ¤Ï¡Ö90Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
°ìÊý¡¢»Ùµë³Û¤ÎÂçÉýÁý¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëµõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÂçºåÉÜ¤Î50ÂåÃËÀ¡Ê´ÉÍý¿¦¡¿Ç¯¼ý850Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤Ç¡Ö90Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î65Ëü±ß¤«¤é25Ëü±ß¤â¤Î¥¢¥Ã¥×¤À¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¤Ç65Ëü¤Û¤É¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¤ê¡¢³ÛÌÌ¤ÎÌó3³ä¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ä½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤¬¤Ò¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¤Þ¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤Ç90Ëü¤Û¤É¤Ê¤éÎÉ¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£³ÛÌÌ¾å¤Î·Êµ¤¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤â¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£
