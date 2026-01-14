Gmail¤Ë5¤Ä¤ÎAIµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¡¢Gemini 3¤ÇÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È - AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤Ê¤É
Gmail¤Ë5¤Ä¤ÎAIµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¡¢Gemini 3¤ÇÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
Google¤Ï1·î8Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖGmail launches AI features like AI Overviews and more, made possible by Gemini 3¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Gmail¤Ë¿·¤·¤¤AIµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Gmail¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼õ¿®¥È¥ì¥¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¥á¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡£AI´ðÈ×¤Ë¤ÏGemini 3¤òºÎÍÑ¡£AI¤Ë¤è¤ë³µÍ×À¸À®µ¡Ç½¡¢²óÅúºîÀ®»Ù±ç¡¢¼õ¿®ÆâÍÆ¤ÎÍ×ÅÀÀ°Íýµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢½¾Íè¤Î¸¡º÷Ãæ¿´¤ÎÁàºî¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëÁàºî¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Gmail launches AI features like AI Overviews and more, made possible by Gemini 3
¡û¥á¡¼¥ë¤Î³µÍ×À¸À®¡ÖAI Overviews¡×
³µÍ×À¸À®µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ÖAI Overviews¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Ä¹Ê¸¥¹¥ì¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í×ÅÀ¤Î´Ê·é¤Ê¤Þ¤È¤á¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ç¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×ÅÀ¤Î¼«Æ°Ãê½Ð¤Ë¤è¤êµÄÏÀ¤Î¼ç»Ý¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²áµî¤Î´ØÏ¢¥á¡¼¥ë¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1Ç¯Á°¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¸¡º÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎAI Overviews¤ÎÉ½¼¨Îã¡¡°úÍÑ¡§Google
¡û²¼½ñ¤ºîÀ®¡ÖHelp Me Write¡×
¿·µ¡Ç½¤Î¡ÖHelp Me Write¡×¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²¼½ñ¤¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¥á¡¼¥ë¤Î¿·µ¬ºîÀ®»þ¤Ë¡ÖÀ±¤ÎÉÕ¤¤¤¿±ôÉ®¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¼½ñ¤¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£Æ±µ¡Ç½¤Ï2023Ç¯¤«¤éWorkspace Labs¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÊÖ¿®»Ù±ç¡ÖSuggested Reply¡×¡¢¹»Àµµ¡Ç½¡ÖProofread¡×
Suggested Reply(µì¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥×¥é¥¤¤Î¶¯²½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ë¶á¤¤ÊÖ¿®¸õÊä¤òÀ¸À®¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¹»Àµµ¡Ç½¡ÖProofread¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸Ë¡¡¢¥È¡¼¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ´À°¤·¤¿Í¥¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Google¤Ï¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥ëºîÀ®¤«¤é»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤òAI¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡ûÂçÎÌ¤Î¥á¡¼¥ë´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¡×
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤(AI Inbox)¤Ï¼õ¿®¥È¥ì¥¤(Inbox)¤ÎÆâÍÆ¤ò½ÅÍ×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ëÁê¼ê¤ä½ÅÍ×¤ÊÁê¼ê¤òÆÃÄê¤·¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤ò»Ù±ç¡£´ü¸Â¤Î¶á¤¤»ÙÊ§¤¤¤ä»õ°å¼Ô¤ÎÍ½Ìó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤òÃà°ì³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¼õ¿®¥È¥ì¥¤(Inbox)¤Î¾åÉô¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤(AI Inbox)¤ÈÉ½¼¨Îã¡¡°úÍÑ¡§Google
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏGoogle¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾ï¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£À¸³è¾å¤ÎÍ¥Àè¹àÌÜ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î´ÉÍýºî¶È¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡£
¡û¿·µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡³«»Ï»þ´ü¤ÈÀ©¸Â
AI Overview¤Î²ñÏÃÍ×Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGmail¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢Google AI Pro¤ª¤è¤ÓUltra¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Help Me Write¡¢Suggested Reply¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGmail¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£Proofread¤Ï¡¢Google AI Pro¤ª¤è¤ÓUltra¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Help Me Write¤ÏÍè·î°Ê¹ß¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¶¯²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¡£º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤ÎÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¸À¸ì¤Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Google¤Ï1·î8Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖGmail launches AI features like AI Overviews and more, made possible by Gemini 3¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Gmail¤Ë¿·¤·¤¤AIµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Gmail¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼õ¿®¥È¥ì¥¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ë¥á¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡£AI´ðÈ×¤Ë¤ÏGemini 3¤òºÎÍÑ¡£AI¤Ë¤è¤ë³µÍ×À¸À®µ¡Ç½¡¢²óÅúºîÀ®»Ù±ç¡¢¼õ¿®ÆâÍÆ¤ÎÍ×ÅÀÀ°Íýµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢½¾Íè¤Î¸¡º÷Ãæ¿´¤ÎÁàºî¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëÁàºî¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¥á¡¼¥ë¤Î³µÍ×À¸À®¡ÖAI Overviews¡×
³µÍ×À¸À®µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ÖAI Overviews¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Ä¹Ê¸¥¹¥ì¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í×ÅÀ¤Î´Ê·é¤Ê¤Þ¤È¤á¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ç¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×ÅÀ¤Î¼«Æ°Ãê½Ð¤Ë¤è¤êµÄÏÀ¤Î¼ç»Ý¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²áµî¤Î´ØÏ¢¥á¡¼¥ë¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1Ç¯Á°¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¸¡º÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎAI Overviews¤ÎÉ½¼¨Îã¡¡°úÍÑ¡§Google
¡û²¼½ñ¤ºîÀ®¡ÖHelp Me Write¡×
¿·µ¡Ç½¤Î¡ÖHelp Me Write¡×¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²¼½ñ¤¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¥á¡¼¥ë¤Î¿·µ¬ºîÀ®»þ¤Ë¡ÖÀ±¤ÎÉÕ¤¤¤¿±ôÉ®¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¼½ñ¤¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£Æ±µ¡Ç½¤Ï2023Ç¯¤«¤éWorkspace Labs¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯È¾¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÊÖ¿®»Ù±ç¡ÖSuggested Reply¡×¡¢¹»Àµµ¡Ç½¡ÖProofread¡×
Suggested Reply(µì¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥×¥é¥¤¤Î¶¯²½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ë¶á¤¤ÊÖ¿®¸õÊä¤òÀ¸À®¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¹»Àµµ¡Ç½¡ÖProofread¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸Ë¡¡¢¥È¡¼¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ´À°¤·¤¿Í¥¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Google¤Ï¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥ëºîÀ®¤«¤é»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤òAI¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡ûÂçÎÌ¤Î¥á¡¼¥ë´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¡×
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤(AI Inbox)¤Ï¼õ¿®¥È¥ì¥¤(Inbox)¤ÎÆâÍÆ¤ò½ÅÍ×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ëÁê¼ê¤ä½ÅÍ×¤ÊÁê¼ê¤òÆÃÄê¤·¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤ò»Ù±ç¡£´ü¸Â¤Î¶á¤¤»ÙÊ§¤¤¤ä»õ°å¼Ô¤ÎÍ½Ìó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤òÃà°ì³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¼õ¿®¥È¥ì¥¤(Inbox)¤Î¾åÉô¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤(AI Inbox)¤ÈÉ½¼¨Îã¡¡°úÍÑ¡§Google
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏGoogle¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾ï¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£À¸³è¾å¤ÎÍ¥Àè¹àÌÜ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î´ÉÍýºî¶È¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡£
¡û¿·µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡³«»Ï»þ´ü¤ÈÀ©¸Â
AI Overview¤Î²ñÏÃÍ×Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGmail¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢Google AI Pro¤ª¤è¤ÓUltra¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Help Me Write¡¢Suggested Reply¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGmail¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£Proofread¤Ï¡¢Google AI Pro¤ª¤è¤ÓUltra¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Help Me Write¤ÏÍè·î°Ê¹ß¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¶¯²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¡£º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤ÎÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¸À¸ì¤Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£